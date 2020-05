Les 3 meilleurs smartphones de mai sur Frandroid

Sommaire Oppo Find X 2 Pro

Quels sont les meilleurs smartphones que nous avons testés le mois dernier ? C'est l'heure du récap'.

Chaque mois, Frandroid récapitule les trois meilleurs smartphones testés le mois dernier. Cela nous permet de vous proposer une sélection des meilleurs produits du mois à venir basé sur nos tests du mois précédent. Cette sélection se base sur deux critères uniquement : la note de la rédaction et la date de publication du test.

En avril, nous avons testé en confinement, mais nous avons testé quand même. La rédaction n’a pas chômé pour vous proposer pas moins de 9 tests de téléphones dont certains flagships comme les P40 et P40 Pro. Mais dans cette sélection, il ne doit en rester que trois enfin, pas tout à fait… parce qu’il y a une égalité ce mois-ci.

Find X 2 Pro

Le meilleur du mois d’avril n’est pas celui que l’on attendait le plus puisqu’il s’agit du Oppo Find X 2 Pro. Après un premier Find X en 2018, Oppo revient cette année, bien mieux installée, en France avec les Find X2 et 2 Pro. C’est ce dernier qui est passé entre les mains expertes de Geoffroy qui lui a attribué la rondelette note de 9/10.

Flagship de la marque chinoise, le téléphone a tout pour plaire ou presque. D’abord sur son design « dans le vent » avec un écran poinçonné et des courbures sur les côtés. Il s’agit bien évidemment d’une dalle AMOLED QHD+ adoptant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est désormais classique sur les terminaux de ce calibre.

On trouve à l’intérieur ce qui se fait de mieux avec un Snapdragon 865 épaulé par pas moins de 12 Go de RAM. Résultat : 10/10 sur le critère des performances. La photo n’est pas en reste avec un « appareil photo principal de très bonne qualité et très lumineux, y compris pour les scènes de nuit », juge Geoffroy. Il sera aussi possible de jouer avec un zoom 10x et un ultra grand-angle.

Pour ce qui est de la batterie enfin, la recharge rapide 65W fait des merveilles et il tiendra sans broncher une journée loin d’une prise, voire plus. On regrettera en revanche l’absence de recharge sans fil qui aurait clairement eu sa place sur un smartphone à plus de 1000 euros tout de même. On se console avec la certification IP68. Vous pourrez retrouver tous les détails dans notre test de l’Oppo Find X2 Pro.

Xiaomi Mi 10 ou OnePlus 8 : égalité

OnePlus 8 Xiaomi Mi 10

Égalité donc ce mois-ci entre le OnePlus 8 et Le Xiaomi 10 qui ont tous les deux récolté la note de 8/10. Pour ne rien arranger, la version Pro du OnePlus 8 a elle aussi reçue un 8/10, le Mi 10 Pro un peu plus décevant, n’a eu droit qu’à un 7. Bref, trois smartphones, trois 8/10, lequel choisir ?

Le choix est difficile, et cela sera surtout une histoire de goût. Car dans les deux cas, les smartphones restent très proches, que cela soit sur le design, les performances et même l’écran 90 Hz. OnePlus a l’avantage sur le logiciel tout de même plus épuré que chez Xiaomi, qui a en revanche une meilleure batterie et de la recharge sans fil.

Dans les deux cas, les terminaux sont en retrait sur les parties photo avec 7/10. Les deux marques ont encore un peu de travail sur ce point. Quoi qu’il en soit, ils ne déçoivent pas. On conclura en disant qu’avec 50 euros de moins sur la facture, à 699 euros, le OnePlus 8 offre sans doute un rapport qualité-prix un peu meilleur.

Pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez consulter notre test du OnePlus 8, ou le test du Xiaomi Mi 10.

Rappelons enfin que le OnePlus 8 Pro a également reçu un 8/10 si vous avez les moyens.

Redmi Note 9S : encore un succès

Autre smartphone, autre 8/10, mais cette fois sur un segment de prix bien inférieur avec le Xiaomi Redmi Note 9S. Si Xiaomi est bousculé par Realme depuis quelques mois, le Redmi Note 9S reste un excellent terminal qui marche dans les pas de son illustre prédécesseur : le Redmi Note 8 Pro.

Toutes proportions gardées, Xiaomi rend une excellente copie avec ce 9S. Il s’illustre sur à peu près tous les points, et surtout sur l’autonomie. Le Redmi Note 9S embarque une batterie de plus de 5000 mAh qui lui a permis de tenir pendant 16h durant notre test Viser. Comme le dit Omar : « avec une utilisation relativement normale, vous pouvez tenir aisément deux jours complets. » Il obtient 10/10 sur ce critère.

C’est sûr la photo que le smartphone fait un peu moins bien avec un 7/10. Équipé de 4 capteurs, dont un principal de 48 mégapixels, le téléphone s’en sort bien quand les conditions sont réunies, notamment de jour. Le mode 48 mégapixels « reste un peu anecdotiques, tout comme les clichés en macro », détaille Omar.

Vous trouverez tous les détails dans notre test du Xiaomi Redmi Note 9S.