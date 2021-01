Plus de 300 euros de réduction pour le Samsung Galaxy S20+ sur Cdiscount

À l'approche de la sortie des nouveaux Galaxy S21, les modèles précédents ne cessent de voir leur prix baisser, à l'image du Samsung Galaxy S20+ aujourd'hui. La version 4G passe de 1 009 à 699 euros sur Cdiscount.

Demain, c’est le jour de lancement officiel pour les nouveaux Samsung Galaxy S21. Mais aujourd’hui, c’est un autre smartphone haut de gamme du géant coréen qui nous intéresse : le Galaxy S20+. Pendant les soldes d’hiver, le prix de la version compatible 4G baisse de plus de 300 euros.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

Le combo Exynos 990 + 8 Go de RAM

4 capteurs photo : 64 + 12 + 12 mégapixels + ToF

Au lieu de 1 009 euros, le Samsung Galaxy S20+ avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Cdiscount après une remise immédiate d’environ 30 % sur son prix d’origine.

Le Samsung Galaxy S20+ reste un très bon smartphone premium après presque une année d’existence. Ses finitions sont exemplaires, tout en respirant la solidité avec sa certification IP68 et sa protection Gorilla Glass 6 apposée sur l’écran de 6,7 pouces. La dalle est d’ailleurs excellente, puisque Dynamic AMOLED avec une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Il est ensuite propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour ce modèle 4G. Il est vrai que cette configuration est moins puissante que celle de Qualcomm, mais la différence est finalement minime. Le Galaxy S20+ propose une expérience utilisateur sans ralentissement en toute circonstance, même dans les jeux 3D.

L’autonomie était un point sensible, mais des mises à jour ont depuis permis au smartphone de Samsung de gérer un peu mieux son endurance au quotidien. La différence n’est pas non plus incroyable, mais la batterie de 4 500 mAh de ce S20+ peut facilement tenir une journée complète, voire un peu plus selon votre utilisation. Il est également compatible avec la recharge rapide jusqu’à 25 W, ainsi qu’avec la charge sans fil (et inversée).

Du côté de la photo, on retrouve un module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). La qualité est évidemment au rendez-vous, même de nuit. De plus, il apporte une bonne polyvalence, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, zoom, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20+.

