Les meilleurs smartphones d’avril sur Frandroid

C'est l'heure du récap' mensuel des meilleurs smartphone testés le mois dernier. Dans cet épisode écrit en confinent, le star est évidemment coréenne.

Comme chaque mois Frandroid récapitule les meilleurs smartphones du mois dernier. Vous retrouverez ici les meilleurs smartphones du mois à venir basé donc sur nos tests du mois précédent. Cette sélection se base sur deux critères : la note de la rédaction et la date de publication du test.

En mars, nous avons testé des flagships très attendus : les Galaxy S20, mais comme vous allez le voir, tous les S20 ne se valent pas. Pas besoin de faire durer le suspense cependant, le meilleur smartphone testé en mars fait bien évidemment partie de la gamme. Il s’agit du…

Galaxy S20 Ultra : le plus premium des smartphones du moment

Samsung a revu en partie sa stratégie pour la gamme S en 2020. Là où la série S10 intégrait deux modèles phares et une version plus petite en la personne du Galaxy S10e, les S20 sont également déclinés en 3 modèles, avec un terminal ultra premium pour chapeauter l’ensemble : le Galaxy S20 Ultra.

Modèle particulièrement haut de gamme, il impressionne à bien des égards et a recueilli la très belle note de 9/10 de la main d’Omar. Ce qui frappe en premier lieu c’est évidemment l’écran qui flirte avec la perfection : Il est « presque irréprochable et vous offre un mode 120 Hz dont on a beaucoup de mal à se passer », insiste Omar. 6,9 pouces de bonheur en somme. Sur ce critère, c’est un 10/10, tout simplement.

L’autre point fort de ce S20 Ultra, est la partie photo avec son capteur de principal de 108 mégapixels couplé au téléphoto 4x, le smartphone est capable d’effectuer un zoom hybride 100x. On appréciera la prouesse, mais au-delà du symbole, il « impressionne surtout par la qualité qu’il propose en 10x. C’est là que se trouve la vraie force du téléobjectif » détaille Omar.

Malgré cela le S20 ultra n’est pas exempt de défauts : l’écueil principal est sur l’autonomie avec une journée d’utilisation courante, mais difficilement plus. Par ailleurs, le S20 Ultra a les défauts de ses qualités : avec 6,9 pouces est imposant bloc photo, l’appareil est imposant.

Galaxy S20 et S20 Plus : un peu moins bien

Les Galaxy S20 et S20+ font un peu moins bien en recevant tous les deux la confortable note de 8/10 attribué par Geofroy. Si les S20 et S20 Plus conservent un excellent écran 120 Hz et obtiennent le même 10/10 que leur grand frère Ultra sur ce point. Ils font un peu moins bien sur la photo et surtout sur l’autonomie, surtout dans le cas du S20 « tout court ».

le S20 peine franchement avec une batterie de 4000 mAh qui lui permet à peine de tenir une journée d’utilisation courante. Si le S20 Ultra était déjà sur le fil de rasoir, le S20 est à la traîne avec seulement 6/10 pour l’autonomie. Comme le dit Goeffroy : « c’est trop juste. » La version plus fait toutefois un peu mieux, et c’est donc ce modèle qu’il faut préférer entre les deux, en dépit d’un prix légèrement plus élevé.

Ils compensent bien avec des les arguments habituels de Samsung, tel que OneUI, la résistance à l’eau ou encore le recharge sans-fil. Toutefois, on ne peut s’empêcher de penser que ces S20 et S20 sont un peu moins flamboyants que les S10 et S10+ en leur temps. Tous les détails son dans notre nos tests du Galaxy S20 et du Galaxy S20+.

Realme 6 : toujours un excellent choix autour de 200 euros

Testé le 31 mars, le Realme 6 entre in extremis dans ce récap’ mensuel avec un 8/10 également, attribué par Omar. Comme son prédécesseur, le Realme 5, il vient une nouvelle fois marcher sur les plates-bandes de Xiaomi avec une proposition solide à moins de 230 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 de stockage.

Son meilleur argument est la présence d’un écran (LCD) 90 Hz qui fait figure d’exception dans cette tranche tarifaire. C’est une très bonne idée de la part de Realme qui donne ainsi une prestation haut de gamme à son smartphone à petit prix, ajoutez à cela de très bonnes performances (10/10 tout de même) et une autonomie supérieure et vous avez une vraie réussite qui « peut clairement mettre des bâtons dans les roues du bulldozer Xiaomi. »

Il n’est bien évidemment pas exempt de défaut, mais après un Realme 5 déjà très encourageant, Realme confirme avec ce nouveau terminal que ce n’était pas un coup de chance. Le Smartphone sera disponible le 6 avril à partir de 239 euros. Vous retrouverez tous les détails dans notre test du Realme 6.