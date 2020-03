Phénomène rare : l’Apple iPad Pro (11 pouces) est vendu au rabais

À ce jour, l’iPad Pro 2018 est toujours la tablette la plus performante d’Apple en 2020. Un produit clairement premium qui n’a pourtant pas l’habitude des promotions, mais qui s’affiche tout de même aujourd’hui à prix réduit sur Amazon : 754 euros au lieu de 899.

Apple devrait normalement renouvelé la formule de sa tablette premium en 2020, du moins en espérant que le coronavirus ne contrarie pas davantage les plans de la firme de Cupertino, notamment après le récent report de la conférence pour l’iPhone 9… En attendant, l’iPad Pro 2018 est toujours considéré comme la meilleure tablette tactile du moment, d’autant plus avec presque 150 euros d’économie sur son prix d’origine.

En bref

Le design effet « borderless »

Son écran Liquid Retina 120 Hz

La puissance de la puce A12X Bionic

Les nouvelles fonctionnalités d’iPad OS

Bonus : son port USB-C

L’iPad Pro 11 pouces (modèle 64 Go, Wi-Fi) est aujourd’hui disponible à 754 euros sur Amazon, contre 899 euros à son lancement. Une très belle offre pour un revendeur français, donc avec une garantie de 2 ans.

Avec l’iPad Pro 11 (2018), Apple a changé le design de sa tablette dans le but de se rapprocher le plus possible du look borderless introduit par l’iPhone X en 2017. Les bordures sont alors réduites au maximum pour laisser toute la place à l’écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » d’une diagonale de 11 pouces, lequel affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un modèle 12,9 pouces est également disponible.

Grâce à sa puce A12X Bionic, l’iPad Pro peut aujourd’hui se vanter d’être encore aujourd’hui la tablette la plus puissante du marché. L’expérience utilisateur sera toujours fluide, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou jouer à des jeux gourmands. Au-delà d’un usage personnel, la tablette haut de gamme de la firme de Cupertino se veut idéale pour les professionnels. Animer une réunion ou prendre des notes avec l’Apple Pencil n’a jamais été aussi facile. L’appareil peut même servir de tablette graphique grâce aux nouvelles fonctionnalités liées à iPad OS.

Au niveau de l’autonomie, sa batterie lithium‑polymère intégrée de 29,37 Wh lui permet de tenir jusqu’à 10 heures, selon l’utilisation. C’est confortable au quotidien, d’autant plus que la charge rapide permet de récupérer rapidement des pourcentages. De plus, Apple a enfin troqué son port Lightning pour de l’USB-C, ce qui lui permet d’être compatible avec de nombreux appareils, avec même la possibilité de recharger votre smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’iPad Pro 2018 chez Numerama.

