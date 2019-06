Article sponsorisé par RED by SFR

Pour célébrer le début de l’été, RED by SFR propose une belle promotion sur un forfait mobile XXL : les 60 Go de données mobiles sont au prix de 15 euros par mois seulement, avec en plus une grande enveloppe de 15 Go à utiliser en Europe et en Amérique du Nord.

Les vacances d’été arrivent à grands pas, mais avez-vous suffisamment de données mobiles pour celles-ci ? Avec peu de réseaux Wi-Fi à portée, le smartphone prend souvent le relais pour déterminer les itinéraires avec Google Maps, trouver de bons restaurants sur TripAdvisor ou encore écouter de la musique dans la voiture avec Spotify.

Pour répondre aux besoins de chacun lors de séjours prolongés, RED by SFR propose un forfait mobile avec une belle enveloppe de données mobiles en promotion.

60 Go de data, pour 15 euros seulement

Un forfait tout illimité avec 60 Go de données mobiles pour 15 euros seulement, une très belle offre ! En plus d’être abordable, ce forfait mobile comprend une belle enveloppe de data, et seuls les plus gourmands pourront en venir à bout. Cerise sur le gâteau, cette offre est valable à vie. Ce qui signifie que vous n’aurez plus à changer de forfait tous les douze mois afin d’éviter toute augmentation de la facture.

Le forfait 60 Go à 15 euros chez RED by SFR

Pour rappel, ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités en France (les DOM inclus) ainsi que dans l’Union Européenne. Mais c’est au niveau des données mobiles qu’il se démarque puisqu’il comprend une enveloppe de 60 Go à utiliser en France, dans laquelle 15 Go peuvent être utilisés depuis l’Union Européenne mais aussi depuis les États-Unis et le Canada.

Mais aussi 40 Go de données pour 10 euros

Vous n’avez que faire d’une si grosse enveloppe de données mobiles ? RED by SFR propose également un second forfait en promotion, cette fois avec moins de données mobiles. Également tout illimitée, cette deuxième offre comprend 40 Go de données mobiles pour 10 euros seulement. Autre différence notable : les données mobiles disponibles à l’étranger s’élèvent à 4 Go, utilisables seulement depuis l’Union Européenne. Ce qui reste largement suffisant pour naviguer avec Google Maps ou faire un tour sur les réseaux sociaux.

Le forfait 40 Go à 10 euros chez RED by SFR