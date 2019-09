Article sponsorisé par RED by SFR

RED by SFR a changé ses formules d’abonnement. Tout est désormais à la carte, notamment l’option « International » qui ne coûte que 5 euros par mois, ce qui permet de se concocter un forfait idéal pour les voyageurs à très bon prix.

Les forfaits RED by SFR ne sont plus tout à fait les mêmes, ni tout à des autres depuis le changement de formule. Pour rappel, s’il est toujours possible d’obtenir des forfaits 40 (en promo), 60 ou 100 Go, on peut désormais passer d’une offre à l’autre à l’envi tous les mois. C’est idéal si l’on a ponctuellement besoin de plus de données mobiles.

Ce qui est vrai pour l’enveloppe de données est aussi vrai pour l’option « International » de RED. On y souscrit à la carte, peu importe la quantité de 4G choisie. C’est une option très intéressante pour les voyageurs assidus, notamment ceux qui se déplacent régulièrement aux USA. On vous explique tout cela en détail.

Les forfait RED by SFR en France

Avant de parler de l’étranger, commençons par l’Hexagone. RED by SFR propose aujourd’hui 3 quantités de données : 40 Go, 60 Go ou 100 Go pour 10, 15 ou 20 euros par mois respectivement. C’est à peu de choses près tout ce qui les distingue puisque sur les voix et les SMS ils proposent tous les trois la même chose :

Appels illimités en France, DOM et UE

SMS et MMS illimités en France, DOM et UE

Dans la limite de 3h par appels, et 200 destinataires par mois.

Sur la voix, les SMS et les MMS, vous ne serez donc jamais pris au dépourvu, peu importe l’option que vous choisissez.

Les forfait RED by SFR en Europe (sans option)

En revanche, les offres se distinguent logiquement sur la quantité de données disponibles dans l’Union européenne. En toute logique, plus vous avez 4G en France, plus vous en avez à l’étranger.

5 Go pour le forfait 40 Go

8 Go pour le 60 Go

10 Go pour le 100 Go

Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’enveloppes supplémentaires spécialement dédiées aux usages à l’étranger. Contrairement à la plupart des autres opérateurs, elles ne sont pas déduites du forfait global, mais elles viennent s’ajouter à celui-ci. Ce qui veut que, théoriquement, vous pouvez avoir consommé toute votre 4G en France… et récupérer votre débit une fois la frontière passée.

Si vous arrivez au bout de vos gigas, vous serez alors hors forfait, mais rassurez-vous, les sommes sont modiques : 0,0054 ct le Mo conformément à législation européenne. Oui, moins d’un centime d’euro. Il faut préciser que l’Union européenne s’entend au sens strict. Cela vaut pour les 27 membres, mais pas la Suisse ou Andorre. C’est là que l’option internationale va prendre tout son sens.

L’option « International » de RED by SFR

Comme nous le disions en introduction, on peut souscrire à l’option « International » à n’importe quel moment, avec n’importe quelle formule… et la résilier n’importe quand. Elle sera disponible jusqu’à la fin de la mensualité en cours. Elle ne coûte que 5 euros par mois et vous donne droit aux appels, SMS/MMS illimité et à 15 Go de data à utiliser…

Dans l’Union européenne

la Suisse et Andorre

Les USA et le Canada

Cette option ne vient pas s’ajouter aux gigas proposés par défaut avec les offres, mais la remplace. Au-delà des 15 Go, vous serez facturé au tarif légal dans l’Union européenne ou au tarif « SFR Voyage » dans les autres pays.

Forfait 40 Go + option « International » : le forfait idéal pour les voyageurs

Actuellement, et jusqu’au 23 septembre date de la fin de la promotion sur la formule à 10 euros, il est possible de se concocter un excellent forfait qui n’a guère d’équivalent sur le marché.

Appels/SMS/MMS illimités en France, Europe USA et Canada

40 Go en France

15 Go en aux USA et au Canada…

…pour seulement 15 euros par mois !

C’est tout simplement imbattable, et une excellente démonstration du potentiel de ces formules modulables à volonté. Cette configuration conviendra parfaitement aux personnes qui voyagent régulièrement, soit pour leur plaisir soit dans le cadre de leur travail comme les frontaliers avec la Suisse ou ceux qui ont besoin de se rendre régulièrement outre-Atlantique. Bien évidemment, toutes ces formules sont sans engagement, et les prix valables « à vie « .

