Vous payez trop cher votre forfait mobile et vous cherchez une solution pour faire des économies ? Aujourd’hui, on vous propose la nouvelle offre sans engagement de Cdiscount mobile : 50 Go pour 9,99 euros par mois. Et pas seulement la première année, le prix est à vie ! Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Cdiscount mobile propose aujourd’hui une offre que peu d’entre vous se refuseront. Jusqu’au 7 octobre prochain, son forfait immanquable 50 Go est disponible à 9,99 euros par mois à vie, ce qui veut dire que le montant de la facture n’augmentera pas les années suivantes ! Il s’agit actuellement de l’une des meilleures offres sans engagement disponibles sur le marché.

Le forfait Cdiscount en bref

Petit prix à vie

Sans engagement et sans condition de durée

Une couverture 4G suffisante en France, un peu moins en Europe

Pendant une semaine à compter d’aujourd’hui, le forfait immanquable de Cdiscount mobile est disponible à 9,99 euros par mois, à vie.

Le forfait Cdiscount en détail

Jusqu’au 7 octobre 2019, le forfait immanquable de Cdiscount mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités avec 50 Go de données 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà). Une enveloppe plus que suffisante pour répondre à la majorité des besoins au quotidien (réseaux sociaux, navigation web, streaming, etc.).

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data moins important, en effet réduit à 5 Go. Pour être honnête, ce n’est assurément pas la meilleure option pour les globe-trotteurs, mais elle permettra tout de même de rester en contact avec vos proches pour les voyages occasionnels.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. Nous vous invitons alors à vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision. De plus, notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Si la précédente offre ne convient pas à vos besoins, nous vous invitons alors à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile pour vous.

