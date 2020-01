Objectif économies en 2020 ? Voici un forfait ajustable à partir de 4,99 €/mois

Un abonnement à un forfait mobile, c'est une dépense récurrente qu'il est difficile de supprimer. Cependant, il est facilement possible de la diminuer en choisissant bien son forfait, comme le forfait Le complet de Prixtel, qui ne facture que ce que l'utilisateur consomme.

L’année 2020 commence, et vous avez décidé de mieux maitriser votre budget à partir de maintenant. Pour y parvenir, il faut déterminer quelles sont les dépenses que l’on peut diminuer pour dédier un plus gros budget à ses vacances ou son futur smartphone. Parmi ces dépenses compressibles, on retrouve souvent tous les abonnements essentiels : celui à l’électricité, à l’Internet fixe ou encore à un forfait mobile. Et pour ce dernier, il est possible de faire de sérieuses économies si l’on souscrit au forfait Le complet de Prixtel. Ce forfait à une particularité : il est ajustable et s’adapte à la consommation de l’utilisateur.

Un forfait mobile dès 4,99 euros par mois

Le forfait mobile Le complet de Prixtel est actuellement en promotion pendant 12 mois et jusqu’au 14 janvier à un tarif attractif de 4,99 euros. Il comprend toute la panoplie du bon forfait mobile de 2020 : les appels, SMS et MMS sont illimités en France et en Europe. Mais la grande particularité du forfait mobile Le complet, c’est que la facture s’ajuste automatiquement à la consommation de données mobiles en suivant trois paliers :

entre 0 et 5 Go de données, le prix est de 4,99 euros

entre 5 et 15 Go de données, le tarif est fixé à 9,99 euros

entre 15 et 50 Go, l’abonnement est au prix de 14,99 euros

Lors de vos voyages à l’étranger, une enveloppe de 7,5 Go est à utiliser chaque mois en Europe la première année, puis 12 Go à partir de la deuxième.

Un forfait ajustable pour faire des économies

Le forfait Le complet de Prixtel ne facture que les données mobiles consommées, son tarif évolue donc au fil des mois. Cette particularité permet à l’utilisateur de faire de belles économies si son usage de la data est irrégulier. Par exemple, le prix de l’abonnement sera très bas lors d’un mois où le smartphone reste connecté au réseau WiFi du bureau et du domicile. En revanche, il sera un peu plus élevé lors d’un déplacement par exemple, où l’accès au réseau WiFi est plus rare.

Ainsi, le forfait ajustable de Prixtel s’adapte parfaitement à l’utilisation de chacun. Pour rappel, les Français consomment en moyenne 8,3 Go de data en 4G, et 5,8 Go en 3G. Ce qui est bien loin des 30 voire 50 Go de données mobiles proposées d’offices dans de nombreux forfaits.

Le choix de l’opérateur

L’autre caractéristique de Prixtel, c’est de laisser l’utilisateur choisir entre la couverture réseau d’Orange et SFR. En tant que MVNO, Prixtel utilise les antennes de ces deux opérateurs pour proposer son propre service.

Pour vous aider dans votre choix lors de la souscription, un outil identifie lequel des deux opérateurs propose la meilleure couverture réseau à une adresse donnée. Mais l’opérateur vous laisse toujours le choix : depuis votre espace client disponible sur le site de Prixtel, vous pouvez passer d’une couverture réseau à l’autre. Pratique en cas de déménagement.