Un forfait mobile avec 30 Go de data pour moins de 10 euros ? Oui, ça existe encore

La Poste Mobile brade actuellement son forfait mobile 30 Go. Habituellement proposé à 14,99 euros par mois, il se retrouve jusqu’au 21 mars à 9,99 euros par mois. Un tarif qui commence à se faire de plus en plus rare.

Jusqu’au 21 mars prochain, La Poste Mobile propose 5 euros de remise sur son forfait 30 Go. Habituellement affiché au prix de 14,99 euros par mois, il passe temporairement à 9,99 euros par mois. Un tarif valable à vie, qui n’augmentera donc pas après un an.

Bientôt la fin des forfaits à moins de 10 euros ?

Durant toute l’année 2019, le prix des forfaits sans engagement a augmenté de quelques euros. Alors qu’ils étaient auparavant systématiquement affichés à 9,99 euros, de plus en plus d’opérateurs ont commencé à hausser les prix pour proposer les mêmes forfaits à environ 12 euros par mois. Une époque qui semble désormais révolue et qui ne va probablement pas revenir de sitôt.

Avec l’arrivée de la 5G cette année, il y a en effet fort à parier que les opérateurs vont continuer à gonfler leur prix en intégrant cette nouvelle technologie dans leurs forfaits. Son arrivée est attendue pour l’été prochain, tout comme une probable hausse des prix. C’est donc le bon moment pour prendre un forfait à moins de 10 euros.

Que contient le forfait La Poste Mobile à 9,99 euros par mois ?

Le forfait 30 Go de La Poste Mobile contient tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait sans engagement en 2020. Dans le détail, ce forfait propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM ainsi que 30 Go de data en 4G. La Poste Mobile fonctionne sur le réseau de SFR.

Si vous consommez la totalité des 30 Go, la data sera simplement coupée. Il est donc impossible de faire du hors-forfait. De la data, La Poste Mobile en propose également pour les voyages à l’étranger. Une enveloppe de 10 Go de data en 4G est ainsi disponible pour les voyages en Europe et dans les DOM (y compris Mayotte). Une offre généreuse puisque de nombreux opérateurs se contentent souvent d’une simple enveloppe de 4 Go de data à l’étranger.

Enfin, son prix est de 9,99 euros par mois seulement. Un tarif valable « à vie », ce qui signifie que passé 12 mois, il ne repassera pas à 14,99 euros, son tarif initial. Un argument de poids alors que les forfaits mobiles sans engagement vont probablement voir leur prix augmenter cette année. Il faudra également ajouter 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Résumons. Le forfait mobile 30 Go de La Poste Mobile propose :

Les appels et SMS illimités en France et en Europe

30 Go de data en France, 10 en Europe, en 4G

Un prix de 9,99 euros par mois valable à vie

Une consommation plafonnée, sans hors forfait possible

L’accès à une application de streaming musical : Music

Une application de streaming gratuite pour les utilisateurs du forfait 30 Go

Le dernier point en faveur du forfait mobile 30 Go de La Poste Mobile, c’est qu’il permet un accès gratuit à l’application Music. C’est une application de streaming musical qui donne un accès total et gratuit à l’ensemble du catalogue d’Universal. Un catalogue vaste qui comprend des artistes comme Drake, Angèle, Eric Clapton ou Stromae.

La promotion sur le forfait mobile sans engagement de 30 Go se termine le 21 mars 2020. Tous les détails et informations se trouvent sur le site de La Poste Mobile.