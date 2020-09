Ce forfait mobile à 3 € ne néglige pas l’Europe/DOM grâce à ses 10 Go de 4G

Vous recherchez un forfait mobile pas cher qui ne vous laissera pas tomber lors de vos voyages à l'étranger ? Voici l'offre sans engagement de Cdiscount mobile avec 30 Go en France et 10 Go en Europe/DOM pour seulement 2,99 euros par mois.

C’est le moment idéal réduire sa facture de téléphonie mobile, car Cdiscount est de retour avec son forfait à tout petit prix ! L’avantage tarifaire dure la moitié d’une année, mais les économies réalisées seront loin d’être futiles si vous payez d’ores et déjà plus de 10 euros par mois pour votre forfait… et c’est sans engagement.

En bref

Appels, SMS et MMS illimités

30 Go en France + 10 Go en Europe/DOM

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Le forfait en série limitée jusqu’au 14 septembre 2020 chez Cdiscount mobile est alors disponible à seulement 2,99 euros par mois pendant six mois, puis passe à 12,99 euros après la période promotionnelle. N’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Pour en savoir plus 👇

Pour son petit prix, le forfait 4G chez Cdiscount mobile profite d’une particularité intéressante grâce à l’attribution d’une enveloppe dédiée de 10 Go en Europe et dans les DOM (38 destinations au total). La concurrence ne propose tout simplement pas d’égal sur cette tranche tarifaire. Cette offre est idéale pour les personnes qui sont souvent amenées à se déplacer à l’étranger.

On retrouve ensuite le combo classique des appels, SMS et MMS illimités depuis ces précédentes zones (vers un numéro français) et à l’intérieur de l’Hexagone. En ce qui concerne la data, le montant s’élève tout de même à 30 Go. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien, mais il faudra parfois jongler avec le réseau Wi-Fi (au travail ou à la maison) pour ne pas dépasser votre consommation mensuelle.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

