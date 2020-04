TV 4K pas cher : deux références 55 pouces sont à moins de 370 euros

Aujourd'hui, on vous propose deux téléviseurs 55 pouces compatibles 4K, HDR et Dolby Vision en promotion sur Cdiscount. L'un de la marque Toshiba à 367 euros et l'autre de la marque Continental Edison à 364 euros. Ce sont d'excellents prix pour une aussi grande diagonale d'écran.

La 4K n’est définitivement plus réservée à l’élite lorsqu’on aperçoit ce genre de promotions, d’autant plus pour des dalles de 55 pouces. Alors oui, ce ne sont pas de téléviseurs les plus haut de gamme du marché, mais ils ont tout de même le mérite de rendre cette technologie beaucoup plus abordable qu’à l’accoutumée sur cette taille d’écran.

En bref

Leur grande diagonale d’écran

Leur compatibilité 4K, HDR10 et Dolby Vision

Ainsi que les fonctionnalités d’une Smart TV, dans les deux cas

Le téléviseur Continental Edison de 55 pouces est aujourd’hui disponible à seulement 364 euros sur Cdiscount.

Toujours sur Cdiscount, le téléviseur Toshiba de 55 pouces est quant à lui disponible pour 3 euros de plus, soit à 367 euros.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, les deux téléviseurs de 55 pouces en promotion ne sont pas considérés comme haut de gamme. Cependant, ces solutions dites « bon marché » sont agréablement surprenantes pour leur prix contenu.

Toutes deux sont compatibles 4K, HDR et Dolby Vision pour offrir une qualité d’images déjà très satisfaisante, d’autant plus si vous possédez d’ores et déjà des équipements compatibles, comme une PlayStation 4 Pro et une Xbox One X, ou tout simplement un lecteur Blu-Ray 4K.

Elles embarquent également toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, avec Google Assistant en plus pour effectuer des commandes vocales. Il est d’ailleurs possible de profiter de nombreux contenus en Ultra Haute Définition avec les nombreuses applications de streaming disponibles sur le Play Store, en passant par Netflix, OCS, Prime Video, MyCanal ou plus récemment Disney+.

La connectique est également similaire avec 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port jack, 1 port optique, 1 port VGA et 1 port Ethernet. Seul le design est légèrement différent avec deux pieds noirs aux extrémités pour le TV Continental Edison et un pied central argenté pour le téléviseur Toshiba.

Notre guide d’achat

Si votre budget vous le permet, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV 4K HDR de 55 pouces en 2020.