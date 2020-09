Moins de 600 € pour ce TV LG de 70 pouces, 4K HDR et compatible AirPlay

Le téléviseur 70UM7100 de LG est un modèle entrée de gamme qui profite d'une taille de 70 pouces, de la 4K HDR et d'un système Smart TV pour un prix assez abordable. Il est en ce moment disponible à seulement 599 euros sur Cdiscount.

Les téléviseurs LG sont généralement une valeur sure. Les modèles d’entrée de gamme de la marque offrent pas mal de fonctionnalités intéressantes qui satisferont la plupart des utilisateurs et utilisatrices en 2020. D’autant plus avec sa grande diagonale de 177 cm pour moins de 600 euros.

En bref

La compatibilité 4K HDR

Sur une diagonale de 177 cm

WebOS et ses nombreuses applications

Le téléviseur LG 70UM7100 est actuellement disponible à 599 euros sur Cdiscount. C’est un produit adapté à un grand salon où le canapé sera évidemment assez loin du meuble TV.

Pour en savoir plus 👇

Ce qui frappe le plus avec ce téléviseur, c’est sa taille. Avec une dalle de 70 pouces (soit 177 centimètres), autant dire qu’on est en face d’un mastodonte. Il sera parfait pour être posé sur un meuble loin de votre canapé pour que vous n’ayez pas une petite image durant votre soirée cinéma.

Avec sa dalle LED d’une définition UHD, on a donc un très bon taux de PPP (pixels par pouces) pour éviter une pixellisation trop flagrante. Ajoutons à cela la compatibilité HDR et on a une fiche technique qui sera largement suffisante pour la plupart des utilisations.

LG intègre dans ce téléviseur le système WebOS qui propose de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Molotov, Prime Video ou Disney+ pour regarder des séries, des vidéos ou la TV via votre connexion internet. En plus de cela, on retrouve une compatibilité avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu directement depuis votre appareil Apple.

On retrouve ensuite 2 ports USB pour brancher un disque dur ou une clé USB afin de regarder des contenus multimédias en local. Notez que ce téléviseur est également compatible avec l’assistant de Google ou d’Amazon pour le contrôler à la voix.

Notre guide d’achat

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous découvrir sur notre guide d’achat dédié aux meilleurs téléviseurs 4K HDR du moment !