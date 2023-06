ChatGPT sur iPhone : le chatbot est désormais « connecté à Internet », mais pas pour tout le monde

OpenAI a mis à jour l'application iOS et iPadOS de ChatGPT en ajoutant une fonctionnalité très utile. Les utilisateurs de l'abonnement « Plus » peuvent désormais profiter de GPT-4, mais aussi et surtout de Bing. De quoi « connecter » le chatbot à Internet.

L’une des principales limitations de ChatGPT, c’est que ses connaissances sont limitées à septembre 2021. Il n’a pas eu vent des événements qui se sont déroulés ensuite. Par conséquent, pour certains usages, il n’est pas utile. Heureusement, la solution est dans les plans d’OpenAI, l’entreprise qui le développe. Elle a mis à jour la version iOS et iPadOS de ChatGPT ce 27 juin.

Bing débarque dans ChatGPT sur iOS, mais pas pour tous

Dans la version 1.2023.173 de l’application, on apprend dans l’historique des mises à jour l’arrivée de la navigation Internet pour le chatbot. Cela permet d’obtenir « des réponses complètes et des informations actuelles sur des événements et des informations qui vont au-delà des données d’entraînement initiales du modèle », écrit OpenAI. Le moteur de recherche utilisé pour trouver les informations, c’est Bing de Microsoft.

C’est logique, puisque la firme entretient un rapport étroit avec OpenAI : elle a investi des milliards de dollars dans la société créatrice de ChatGPT. On apprenait il y a quelques semaines que Bing débarquait dans ChatGPT pour ajouter la recherche sur Internet : elle est désormais disponible sur la version mobile du chatbot.

Attention toutefois : cette fonctionnalité est limitée aux abonnés à ChatGPT Plus, l’abonnement payant de ChatGPT à 20 dollars par mois. Pour utiliser Bing et cette navigation, il faut se rendre dans la section « Nouvelles fonctionnalités » dans les paramètres de l’application. On peut ensuite sélectionner GPT-4 en modèle de langage (au lieu de GPT-3.5) et choisir « Naviguer avec Bing » dans le menu déroulant qui s’affiche.

OpenAI en profite pour améliorer l’historique de recherche : en tapant sur un résultat de recherche dans les conversations, on arrive directement au point souhaité. Auparavant, on avait déjà vu la possibilité de commander ChatGPT à la voix grâce à Siri.

