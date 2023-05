Lors de sa conférence Build, Microsoft a présenté une fonction qui s'intègre dans ChatGPT, propulsée par Bing. Le but : pouvoir connecter le chatbot d'OpenAI à Internet en y intégrant les résultats du moteur de recherche de Microsoft.

Nombreuses ont été les annonces autour de l’intelligence artificielle lors de la conférence Microsoft Build qui s’est tenue ce 23 mai. Le Copilot de Microsoft va s’intégrer dans Edge, mais aussi nativement dans Windows 11. Par ailleurs, le Microsoft Store va générer un résumé des avis sur les applications et les plug-ins de ChatGPT deviennent compatibles avec Microsoft 365 Copilot. En plus de tout cela, nous avons appris que Bing est disponible par défaut sur ChatGPT pour certains : de quoi connecter le chatbot à Internet.

Bing débarque sur ChatGPT : ce que ça change

Microsoft a indiqué que Bing arrive dans ChatGPT « en tant qu’expérience de recherche par défaut. » Cela veut dire que l’outil d’OpenAI dispose d’un véritable moteur de recherche « pour fournir des réponses plus rapides et à jour, avec un accès au web. »

On apprend également que les réponses de ChatGPT vont changer : elles se baseront désormais sur des résultats de recherche et incluront de vraies citations publiées. De quoi limiter les inventions régulières de l’outil, qui pouvait se mettre à raconter des choses complètement fausses.

Le ChatGPT connecté à Internet que tout le monde attend sera bientôt gratuit

Pour le moment, ce plug-in Bing est limité aux abonnés à ChatGPT Plus, l’abonnement payant de ChatGPT. Il permet à l’heure actuelle d’avoir des réponses plus rapides, une priorité à l’accès à l’outil, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas de cette connexion avec Bing : il faut payer pour l’utiliser.

Mais heureusement, Microsoft annonce que cela sera « bientôt disponible pour tous les utilisateurs bénéficiant de l’offre gratuite via la simple activation d’un plug-in intégrant Bing à ChatGPT. » On peut par ailleurs penser que la mise à disposition de GPT-4 se rapproche avec cette avancée.

Microsoft veut démocratiser les plug-ins sur les chatbots

L’avantage d’avoir un plug-in Bing sur ChatGPT par rapport à l’utilisation de Bing Chat, c’est que les « performances » de ChatGPT sont plus grandes que celles de Bing Chat. Bien que ce dernier soit basé sur GPT-4 et « connecté à Internet », ses réponses sont souvent plus courtes et plus limitées.

Ce changement apporté par Microsoft, fort de son investissement de milliards de dollars dans OpenAI, va aussi permettre de démocratiser les plug-ins sur les chatbots d’IA. C’est pour cela que les plug-ins ont été rendus interopérables entre Microsoft 365 Copilot et ChatGPT : cela facilite le travail des développeurs et les encourage à publier leurs plug-ins sur les deux plateformes.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.