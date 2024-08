Elon Musk poursuit l’entreprise derrière ChatGPT pour « escroquerie »

Le torchon continue de brûler entre OpenAI et Elon Musk. L’homme d’affaires sud-africain vient de faire renaitre un procès contre la maison mère de ChatGPT.

Elon Musk // Source : Nvidia Corporation

OpenAI aurait-il trahi sa promesse originelle ? C’est en tout cas ce qu’affirme Elon Musk qui souhaite se lancer dans un procès contre l’entreprise derrière le célébrissime chatbot ChatGPT. Dans une plainte déposée devant un tribunal californien, et repérée par Reuters, l’ex-fondateur de l’entreprise, devenu patron de Twitter/X, accuse les huiles d’OpenAI de ne plus être alignées avec les valeurs qu’ils avaient promis de défendre.

C’est tout particulièrement la course au profit et l’accord noué avec Microsoft qui semblent froisser Musk. En 2015, au moment de la naissance d’OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman (respectivement PDG et président d’OpenAI) s’étaient associés avec l’homme d’affaires pour développer un modèle d’intelligence artificielle générale « qui bénéficierait l’humanité tout entière ». L’idée était d’être le plus transparent et ouvert possible pour limiter les risques que pourrait représenter une telle rupture technologique et aussi de ne surtout pas laisser Google dominer ce secteur.

Une trahison « shakespearienne »

Sauf que, selon la plainte déposée par Musk, la création d’une entité commerciale autour d’OpenAI (qui est techniquement un organisme à but non lucratif) et l’alliance avec Microsoft ont relégué au second plan ce noble but. Musk estime que toute l’affaire était préméditée et que les co-fondateurs ont « exploité ses inquiétudes éthiques » pour lui soutirer des financements.

La « perfidie et la tromperie » dont ont fait preuve les responsables prennent ici des « proportions shakespeariennes » va même jusqu’à dire la plante qui accuse donc OpenAI « d’escroquerie ».

Pour aller plus loin

OpenAI : Microsoft quitte le conseil d’administration sous la pression

Le but d’Elon Musk ici est donc de forcer OpenAI à être plus transparente et ouverte sur le développement de ChatGPT et de rendre caduc l’accord passé avec Microsoft sous prétexte que l’entreprise aurait trop de pouvoir sur le développement des futurs modèles d’intelligence artificielle.

Musk et l’IA, une histoire compliquée

Ce n’est pas la première fois que Musk tente un coup d’éclat contre son ancienne startup. En mars dernier, une plainte relativement similaire avait été déposée devant le tribunal, mais l’homme d’affaires l’avait retiré la veille de son passage devant les tribunaux. À l’époque, l’entreprise s’était défendue en expliquant qu’en 2017 déjà « Elon et les membres d’OpenAI avaient décidé de créer une entité à but lucratif ». Petit hic, ce dernier voulait que cette nouvelle structure « fusionne avec Tesla » ou qu’il puisse au moins « être PDG et avoir le contrôle sur le conseil d’administration ».

Devant le refus du reste de l’équipe de lui donner les clés de cette nouvelle structure, Musk avait alors claqué la porte, expliquant qu’il allait développer cette nouvelle IA lui-même. Depuis, le responsable a racheté Twitter et a lancé X.AI et le chatbot Grok.