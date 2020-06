L’iPhone et l’iPad veulent rivaliser avec les PC et les consoles pour le jeu

iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 s'offrent quelques nouveautés axées sur le gaming. Entre autres, le support complet du jeu avec un clavier et une souris pour l'iPad, ou encore remappage des boutons, les retours haptiques et plus encore.

Au fil des ans, l’iPhone et l’iPad — et même les smartphones et les tablettes en général — sont devenus la principale plateforme de jeu, n’en déplaise à certains qui pensent que « les vrais gamers » jouent sur console ou sur PC. Avec l’arrivée d’iOS 14, d’iPadOS 14 et de tvOS 14, les choses pourraient bien avancer encore plus pour faire de nos smartphones et tablettes de véritables consoles portables.

Le support complet des accessoires pour gamers

Outre les différentes nouveautés évoquées par Apple lors de la conférence d’ouverture de la WWDC, de nombreux éléments ont aussi été révélés aux développeurs afin qu’ils puissent apporter de la plus-value au système au travers de leurs créations. C’est le cas notamment pour les jeux.

Les développeurs peuvent désormais tirer entièrement parti de certaines manettes tierces, dont la Xbox Elite 2 (avec ses boutons arrière), ou l’Adaptative Controller — la manette de Microsoft pour personnes souffrant de handicap. Ils peuvent notamment désormais activer leur retour haptique (les vibrations), mieux personnaliser le mappage des boutons, mais aussi contrôler certaines fonctionnalités spéciales comme les capteurs de mouvement ou la lumière, deux éléments qu’on retrouve sur la DualShock 4 de la PS4, ou encore afficher son niveau de batterie.

Cela concerne aussi bien l’iPhone et l’iPad que l’Apple TV. On peut donc s’attendre à des créations toujours plus poussées sur ces trois plateformes, et certainement une grande mise en avant d’Apple Arcade.

L’iPad devient un PC gamer

Plus loin encore que les manettes, l’iPad s’offre également un combo cher aux joueurs PC : le clavier et la souris.

Depuis iPadOS 13, les tablettes d’Apple supportent les souris, avec tout de même certaines restrictions et un usage davantage pensé pour le système lui-même. Désormais, les développeurs pourront en profiter pour offrir une expérience plus complète encore avec la prise en compte du clavier et de la souris dans leurs jeux.

Les joueurs de FPS / TPS seront particulièrement ravis d’avoir de nouveaux contrôles à leur disposition pour faire parler la poudre. Quand on voit le succès de Fortnite et de Call of Duty Mobile sur l’iPad, il ne fait aucun doute que les PC et consoles devront redoubler d’effort pour rivaliser.