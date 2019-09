Après iOS 13 sur iPhone, c’est au tour d’iPad OS d’être disponible pour iPad. On vous explique ce que c’est, sur quels modèles vous pouvez l’installer et les nouveautés que vous allez découvrir.

Depuis l’invention de l’iPad il y a 10 ans, la construction de cette tablette autour d’iOS a donné à Apple une longueur d’avance en termes de performances et d’ergonomie. Fin 2019, Apple a introduit iPadOS, un OS dédié à ses iPad. Cette mise à jour majeure de l’iPad est un peu comme une troisième plate-forme qui combine les idées répandues de macOS avec la nature intuitive d’iOS.

Qu’est-ce que iPadOS ?

iPadOS est iOS 13, mais iOS 13 n’est pas iPad OS. Vous avez suivi ? Plus simplement, Apple a décidé de baptiser l’OS de son iPad différemment de l’OS de son iPhone même si les deux systèmes d’exploitation utilisent la même base de code. iPadOS est sûrement un signe de la volonté d’Apple de sacraliser l’iPad comme un ordinateur portable inspiré du Mac mais basé sur iOS.

Quels sont les iPad compatibles avec iPadOS ?

iPadOS est disponible pour de nombreux iPad de nouvelle et ancienne génération :

iPad Pro 12.9″

iPad Pro 11

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (5ème génération)

iPad mini (5ème génération)

iPad mini 4

iPad Air (3ème génération)

iPad Air 2

Comme toujours, les anciens appareils risquent de ne pas être compatibles avec certaines fonctionnalités du système conçues pour les iPad plus performants. Ni l’iPad Air 2, ni l’iPad mini 4 n’auront accès aux Animoji et Memoji, ainsi qu’aux nouvelles fonctionnalités du clavier d’iOS 13.

Comment installer iPadOS ?

La mise à jour iPadOS est disponible le 24 septembre 2019 à 19 heures.

Voici quelques étapes pour l’installation d’iPadOS sur votre iPad :

Rechargez la batterie de votre iPad à au moins 50 % ; Vérifiez si votre iPad est compatible (plus haut dans l’article) ; Vérifiez si votre iPhone est équipé de la dernière version d’iOS, pour ce faire allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle (si ce n’est pas le cas, lancez la mise à jour) ; Ensuite, il est important de sauvegarder vos données par précaution ; Vérifiez que vous avez une connexion Wi-Fi rapide à votre portée ; Enfin, la mise à jour sera disponible dans les menus Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Quelles sont les principales nouveautés d’iPadOS ?

iPadOS profite des nouveautés d’iOS 13 dont le tant attendu mode sombre et la refonte d’applications natives (Rappels, Notes, etc.). Mais il y a des nouveautés remarquables sur iPadOS. Parmi ces dernières, on peut noter la gestion de fichiers, le multitâche ou encore l’intégration de matériel externe. Vous pouvez également ire notre dossier dédié aux fonctions cachées d’iOS 13, dont une bonne partie que vous retrouverez sur iPadOS.

Le multi-tâche est étendu

Depuis iOS 11, il est possible d’ouvrir deux applications en même temps sur iPad Pro. iPadOS va plus loin : il est désormais possible d’ouvrir plusieurs fois la même application sur l’ensemble du système. Apple appelle ça des « fenêtres », comme sur macOS et Windows. Même si cela ne ressemble pas vraiment à des fenêtres comme on les connaît – il n’y a pas de bureau sous-jacent et les fenêtres ne peuvent pas se chevaucher (sauf pour Slide Over) – elles se comportent à peu près de la même façon.

Pour inciter les utilisateurs à utiliser la technologie multi-fenêtres, Apple a choisi de s’adapter au multitâche basé sur le glisser-déposer d’iOS 11 afin d’introduire différentes manières de créer des fenêtres d’application. Plus simplement, tout ce qui peut être déplacé dans iPadOS peut devenir sa propre fenêtre. Sur Safari, si vous voulez ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre, vous n’avez qu’à déplacer ce lien.

Force Touch est là

Comme sur iOS 13, Force Touch n’est plus… mais Force Touch est partout même sur les appareils qui n’étaient pas compatibles avec. L’iPad hérite donc de Force Touch.

Un appui long sur les icônes et divers éléments permet d’ouvrir un menu, à l’image du clic droit d’une souris. D’ailleurs, vous avez accès aux actions rapides sur l’écran d’accueil.

Vous pouvez brancher des trucs externes comme des clés USB

L’application Fichiers d’iPadOS est un autre bon exemple de l’intégration des idées de macOS avec un nouveau design et des interactions modernes qui ont du sens sur iPad. Cette application est devenue très pratique d’autant plus qu’Apple a ouvert l’accès aux clés USB externes et aux cartes SD.

Safari est devenu un navigateur web de bureau

Safari pour iPad s’annonce désormais par défaut comme étant Safari pour Mac sur tous les modèles d’iPad. Vous avez donc accès aux mêmes sites web sur votre PC ou votre Mac. C’est très pratique, en particulier pour Google Documents, Gmail… et pleins de web services.

D’ailleurs, iPadOS prend en charge les souris et… de nouveaux raccourcis clavier avec plus de 30 nouveaux raccourcis correspondant à peu près à toutes les options disponibles sur macOS.

Les manettes Xbox et PlayStation sont reconnues

Pour profiter d’Apple Arcade, vous allez êtes contents de pouvoir connecter vos manettes Xbox et PlayStation sur votre iPad. Les deux manettes peuvent désormais appairer en Bluetooth.