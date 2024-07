En Chine, Microsoft demande à ses employés d’utiliser uniquement… des iPhone

En Chine, Microsoft a interdit à ses employés d'utiliser des smartphones Android. À la place, l'usage désormais obligatoire d'iPhone. Une mesure qui intervient dans un contexte bien particulier, pour des raisons très spécifiques.

Microsoft ne veut plus aucun smartphone Android (ni HarmonyOS pour autant qu’on sache) sur ses sites chinois. On apprend de Bloomberg, que la firme a en effet interdit à ses employés, en Chine, d’utiliser autre chose que des iPhone. L’objectif ? Renforcer la sécurité au sein de ses structures… dans un contexte où les appareils animés par iOS présentent statistiquement un risque d’intrusion plus faible.

Dans le détail, Microsoft aurait déjà commencé à mettre en place des points de collecte pour les smartphones de ses employés. La firme prévoirait en outre d’appliquer cette mesure dans toutes les régions chinoises où elle est implantée, y compris Hong-Kong, lit-on.

Pour la sécurité de ses sites chinois, Microsoft choisit iOS

Pour être certaine que toutes les personnes concernées jouent le jeu, l’entreprise emploie par ailleurs les grands moyens. Toutes les plateformes en ligne et applications gérées par Huawei ou Xiaomi (massivement employées en Chine) ont par exemple été bloquées sur les sites de Microsoft. En outre, le groupe impose désormais l’utilisation d’un iPhone pour ne serait-ce qu’accéder à Microsoft Anthentificator, et la démarche s’avère identique pour ses plateformes d’identification internes.

Comme le rappelle WCCFTech, la nature fragmentée d’Android aurait gêné Microsoft dans le déploiement de son protocole de sécurité renforcé. Une situation à laquelle les particularités de l’environnement logiciel chinois n’arrangent rien. En misant sur iOS, Microsoft se simplifie la tâche. La dimension unifiée et verticale de l’écosystème d’Apple permet en effet à Microsoft de configurer et contrôler plus aisément ses nouveaux protocoles de sécurité.

Pour contexte, le plus gros centre de recherches et développement de Microsoft en dehors des États-Unis se situe en Chine, où la firme est d’ailleurs implantée depuis 1992. De quoi expliquer, aussi, la vigilance de l’entreprise et son désir de renforcer la sécurité de ses différents sites chinois.