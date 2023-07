Production d’iPhone 16 : un risque plane à cause des tensions États-Unis – Chine

Depuis deux mois, les relations entre les États-Unis et la Chine deviennent de plus en plus compliquées. Des disputes qui ont des conséquences sur l'industrie électronique : les entreprises d'un pays se voient restreindre les possibilités de collaboration avec celles de l'autre et vice-versa. Cela pourrait avoir des retombées sur la production de puces destinées aux iPhone d'Apple.

En février, les États-Unis ont abattu un ballon de surveillance appartenant à la Chine : un incident diplomatique s’en est suivi entre les deux superpuissances. Deux pays qui se livrent désormais une guerre économique et industrielle, en restreignant les entreprises locales spécialisées. Si pour le moment cela n’a aucune conséquence sur les puces dont a besoin Apple, la production des iPhone, en revanche, pourrait être menacée.

A priori pas de souci pour l’iPhone 15 dont la production en masse aurait déjà démarrée. En revanche, pour les modèles suivants, comme l’iPhone 16,

Les fabricants américains ont de plus en plus de mal à travailler avec les usines chinoises

C’est 9to5Mac qui rappelle les différentes restrictions mises en place par les deux pays. Par exemple, la Chine a interdit aux entreprises affiliées au gouvernement de se fournir en puces auprès de Micron. De son côté, le gouvernement américain a interdit la vente de services d’intelligence artificielle par le cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, etc.) à la Chine.

On note également que la Chine a mis en place des contrôles à l’exportation de deux matériaux : le gallium et le germanium. Il s’agit de matières premières pour la fabrication de puces électroniques. Selon les informations de l’agence Reuters, les entreprises américaines mettent tout en place pour se fournir avant la date butoir du 1er août.

Aucune incidence pour l’instant

Du côté d’Apple, son principal fournisseur de puces électroniques, c’est le géant Taïwanais TSMC. Selon Reuters toujours, TSMC ne s’attend pas à voir sa production affectée par les restrictions du gouvernement de Xi Jinping, d’après les déclarations de l’entreprise.

Cependant, pour certains analystes, la Chine pourrait étendre les contrôles sur l’exportation à d’autres terres rares, notamment le lithium. Ce qui poserait un énorme problème pour la fabrication des batteries de nos smartphones, puisque c’en est l’élément principal.

L’ancien vice-ministre du commerce Wei Jianguo a confié au quotidien officiel China Daily que ces restrictions n’étaient « qu’un début ». Selon lui, le gouvernement a d’autres armes en mains pour aller plus loin. Cela pourrait être le cas si les contrôles qui entreront en vigueur n’ont pas de conséquences sur les entreprises américaines.

À noter que les mesures chinoises pourraient affecter d’autres marques étrangères, mais que c’est évidemment le cas d’Apple, champion américain par excellence, qui attire forcément le plus d’attention.

