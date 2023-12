La meilleure carte graphique de 2023 est la Nvidia GeForce RTX 4070 – Frandroid Awards 2023

À l'occasion des Frandroid Awards, notre rédaction a consacré la Nvidia GeForce RTX 4070 comme étant la meilleure carte graphique de 2023. Elle devance la GeForce 4060 ainsi que l'AMD Radeon RX 7800 XT.

Lors de la soirée des Frandroid Awards, notre rédaction a récompensé une dizaine de produits toutes catégories confondues. Au rayon Hardware PC, c’est la Nvidia GeForce RTX 4070 qui est distinguée comme étant la meilleure carte graphique de 2023. Elle se distingue de la concurrence grâce à un rapport performances/prix des plus attractifs.

Pourquoi la Nvidia GeForce RTX 4070 est la meilleure carte graphique de 2023 ?

Au sein de la génération des cartes graphiques Nvidia, la RTX 4070 se démarque par d’excellentes performances sans avoir à en payer le prix fort. Cette dernière est tout à fait capable de faire tourner des jeux en 1440p et 60 fps sans avoir à sacrifier la qualité graphique.

Surtout avec le DLSS 3 et une consommation plus maîtrisée, la carte graphique de chez Nvidia peut sans peine renouveler un PC un peu vieillissant. Lors de notre test, nous avons aussi relevé de meilleures performances en ray tracing que la RTX 3080. Cerise sur le gâteau, la RTX 4070 propose une consommation plus maîtrisée malgré la puissance déployée.

Pour 660, c'est notre recommandation si vous souhaitez mettre à jour certains de vos composants. Notre test de la Nvidia GeForce RTX 4070 est disponible à la lecture.



Les deux autres nommés aux Frandroid Awards

Sur le podium des Frandroid Awards, la carte graphique devance un autre produit de chez Nvidia : la GeForce RTX 4060. Cette dernière, malgré son prix très abordable et ses performances en adéquation avec ce tarif, reste adressée à un public moins averti. Cette carte graphique reste intéressante si vous n’êtes pas assidu sur le renouvellement de vos composants. Elle reste toutefois un peu trop timorée face à une 4060 Ti ou même une 4070.

L’autre modèle se contentant du podium est l’AMD Radeon RX 7800 XT. Celle-ci tente de chasser sur les terres de la RTX 4070 sans y parvenir complètement. Certes, la carte graphique propose du 1440p, mais cela doit se faire sans ray tracing. Surtout, on reproche un gain générationnel trop peu important face à la Radeon RX 6800 XT qu’elle est censée remplacer.

