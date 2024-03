Le top 3 des meilleurs PC portables gamer en mars chez Frandroid

De nouveaux PC portables gamers sortent régulièrement, au point qu'on ne sait plus où donner de la tête. La rédaction de Frandroid en a testé plusieurs : voici notre verdict du top 3 des meilleurs laptops gaming du mois.

Ce n’est pas encore le printemps, mais les constructeurs d’ordinateurs portables ont tout de même eu le sens du renouveau. Tout particulièrement avec l’intégration de la nouvelle puce créée par Intel, la Core Ultra. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la puissance était au rendez-vous. Nous avons pu tester plusieurs modèles et sélectionner trois PC portables gamer de nouvelle génération, de trois mastodontes du secteur : Asus, MSI et Razer. Parmi eux se trouve sans doute le meilleur laptop gamer de l’année… Quels sont leurs points forts et leurs faiblesses ? C’est parti pour notre top 3 des meilleurs modèles de PC gamers en mars 2024.

Razer Blade 16 (2024) Le meilleur PC gamer de 2024

Comme depuis plusieurs années, il est difficile de trouver des reproches aux Razer Blade, qui représentent le meilleur équilibre entre performances/style. Le seul vrai souci subsiste : un prix exorbitant à 3499 euros. La version 16 pouces que nous avons testée marque par son sublime écran Oled (240 Hz, 2560 x 1600 pixels) qui n’a absolument aucun défaut et réussit l’exploit de convenir aussi bien aux gamers qu’aux créatifs exigeants.

Son châssis en alu noir demeure intemporel et les finitions sont parfaites, la connectique est complète. Le duo CPU/GPU le plus performant du moment (Core i9-14900HX et GeForce RTX 4090, rien que ça) est couplé à un système de refroidissement parfaitement efficace. Razer aurait pu s’arrêter là, mais non, on peut aussi faire confiance à une très bonne autonomie, jusqu’à 7 heures en bureautique, un exploit sur un PC gaming. En bref, tout simplement le meilleur laptop gamer de 2024.

Lisez notre test complet du Razer Blade 16 (2024) pour vous en convaincre.

Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GU605) Le laptop gamer ET créatif

Le Zephyrus G16 est un laptop emblématique d’Asus. Le nouveau modèle de 2024 est indéniablement très élégant, avec un look bi-ton inimitable et une finesse impressionnante. Il coche de très nombreuses cases, dont un bel écran Oled parfaitement calibré (qui manque cependant un poil de luminosité). L’autonomie est tout à fait satisfaisante, jusqu’à 9 heures loin d’une prise si vous faites de la bureautique.

On aurait cependant pu espérer davantage grâce à la puce Core Ultra 9 : cette dernière, en plus de ne pas faire grimper l’autonomie, déçoit un peu, l’apport de puissance promise n’étant pas au rendez-vous. La RTX 4070 intégrée remplit quant à elle très bien son office, et le laptop tourne tout de même au poil. En conclusion, un ordinateur qui a du chien pour les créatifs/gamers qui veulent se démarquer.

Retrouvez notre test du Asus ROG Zephyrus G16 sur Frandroid.

MSI Prestige 16 AI Studio B1V L'ultraportable gamer

Le MSI Prestige 16 (rien que ça) est une sorte d’ultrabook gamer. Le châssis alu est d’une sobriété et d’une solidité exemplaire, le clavier et le pavé tactile sont d’excellente qualité. On salue l’excellente connectique, qui est majoritairement placée à l’arrière de l’appareil. Thunderbolt 4, Ethernet, HDMI 2.1… tout est là.

La dalle IPS LCD, si elle est bien calibrée, fait l’impasse sur la technologie Oled ainsi qu’un haut taux de rafraichissement. À ce prix-là, c’est dommage. Il remonte heureusement la pente sur le terrain des performances, parfaitement maitrisées : la puce Core Ultra 7 fait des merveilles et offre ici une belle autonomie. La touche IA intégrée dans la suite logicielle de MSI est la bienvenue. Le MSI Prestige 16 s’impose ainsi comme un ultrabook vraiment puissant en ce début d’année 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le test complet du MSI Prestige 16 (2024).

