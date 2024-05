Le top 3 des meilleurs vidéoprojecteurs testés et approuvés en mai 2024

Ah, les vidéoprojecteurs, ce monde fascinant et un peu obscur... Que nenni ! On vous donne notre avis sur nos modèles préférés du mois, ceux que nous avons testés et aimés.

Les vidéoprojecteurs ont le vent en poupe, tout particulièrement les modèles dit « à ultra courte focale« . Malgré leur tarif élevé, ils offrent de beaux avantages, notamment d’être presque invisibles dans votre salon quand vous ne les utilisez pas, mais surtout de permettre de profiter d’une image immense façon Home Cinema. Les vidéoprojecteurs nomades, à l’entrée de la gamme, sont aussi très prisés pour une projection d’appoint.

Les marques sont ainsi nombreuses à se bousculer sur le marché, à l’image d’Epson, BenQ, Philips, Xgimi, Samsung, ou encore Formovie. Tout ce petit monde propose des modèles parfois très proches… Pas de panique, l’équipe de Frandroid teste régulièrement ce type de produits : on est là pour vous aider et vous donner notre avis éclairé. Pour savoir quels sont nos trois modèles de vidéoprojecteurs favoris ce mois-ci, c’est tout de suite.

Formovie Theater Le vidéoprojecteur très équilibré

Formovie propose, avec le Formovie Theater, un super modèle de vidéoprojecteur à ultra courte focale, le tout à un prix honnête (pour ce secteur) puisqu’on le trouve actuellement à 3 000 euros. Nous avons été frappés par la qualité d’assemblage et de finition du produit, ainsi que par ses dimensions raisonnables pour ce type d’appareil. Il rassemble, en effet, de beaux atouts, dont une image très douce, marquée par de vrais beaux contrastes et des scènes colorées. Il est capable de projeter en définition ultra HD, certifiée Dolby Vision. Grâce à sa technologie de projection tri-LCD, il évite en outre tout effet arc-en-ciel. Pour ne rien gâcher, son volet audio est convaincant, en plus d’être compatible avec les formats Dolby Atmos, DTS:X et DTS-HD.

Comme d’autres modèles de vidéoprojecteurs, un de ses plus gros défauts est sans doute l’absence de certification pour l’application Netflix. En dehors de cela, c’est un très bon projecteur à courte focale en 2024.

Epson EH-LS800 La courte focale bien sonorisée

Le Epson EH-LS800 est un modèle Tri-LCD Ultra HD avec une source laser. Comme son compère le Formovie Theater, il se place tout près du mur sur lequel il projette. Ce modèle-ci est cependant plus imposant, notamment parce qu’il intègre un woofer et deux tweeters pour un total de 20W, le tout étant optimisé par Yamaha. Cela permet de profiter d’une bonne immersion. Côté image, on pourra le conseiller pour du gaming puisqu’il possède un temps de réponse de 21 ms, ce qui est vraiment bien pour un vidéoprojecteur. Sur le reste, c’est du tout bon puisque nous avons relevé et aimé un super taux de contraste, une bonne luminosité, et une compensation des mouvements satisfaisante.

On regrettera tout de même l’absence du HDR10+, du Dolby Vision, ainsi que de l’application Netflix (malgré la présence d’Android TV).

Formovie Xming Page One Un projecteur compact et abordable

Le Xming Page One est un petit projecteur nomade très compact, 20 cm par 20 cm, à prix doux. Chose rare à ce prix, il est doté de la technologie LCD : ainsi, l’image projetée est bien naturelle, et ainsi dépourvue du fameux effet arc-en-ciel. Il est capable de projeter une grande image de 3 mètres en Full HD. Bon point, il offre une fonctionnalité de correction automatique du trapèze et de la netteté. Nous avons aussi apprécié la présence d’un capteur ToF 3D, qui ajuste l’image en temps réel.

Le spectateur peut régler les choses à son goût de manière assez poussée, puisque le Page One propose tout un tas de réglages sur la colorimétrie, mais aussi le gamma, les contrastes, la luminosité… Il est livré avec Google TV (avec Netflix !), et offre par conséquent un accès rapide à tous les services de streaming dont vous auriez besoin. Un excellent choix si vous recherchez un petit vidéoprojecteur d’appoint vraiment pas cher.

