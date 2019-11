Les offres du Single Day, le Black Friday à la chinoise, sont disponibles chez GearBest. Comme chaque année, on y retrouve d'excellentes offres sur des smartphones et des accessoires de marque chinoise avec un timing parfait pour les recevoir avant noel. Découvrez notre selection des meilleures offres Single Day.

La journée du Single Day était initialement un événement très populaire en Chine, mais c’est devenu également une bonne occasion de faire des affaires en France, aussi bien auprès des e-commerçants chinois que des autres e-commerçants. Historiquement, la date du double 11 (11 novembre) correspond à la fête des célibataires en Chine. Comme toutes les fêtes populaires, le concept a été repris par un géant du e-commerce, Alibaba pour le coup, sur le modèle du Black Friday américain pour proposer des baisses de prix conséquentes sur de très nombreuses références.

Aujourd’hui, c’est un événement commercial majeur dans de nombreux pays et la grande majorité des marques chinoises jouent le jeu en proposant leur catalogue à des prix inédits. En France, on peut profiter des offres du Single Day via des importateurs comme GearBest ou des marketplaces comme celle d’Amazon.

Pour rappel, le Single Day commencent officiellement le lundi 11 novembre 2019 à minuit (00h00) pour se terminer le mardi 12 novembre 2019 au soir.

NB : Single Day oblige, il est possible que certaines offres présentées ici ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible. N’hésitez pas à revenir, l’article est très régulièrement mis à jour.

Les meilleures offres des Single Day sur GearBest

Le tout nouveau OnePlus 7T en 256 Go à moins de 441 euros

Le OnePlus 7T est le dernier né de la célèbre firme chinoise. Il reprend les éléments qui ont fait le succès du OnePlus 7 et du OnePlus 7 Pro avec un design très soigné, un écran 90 Hz et une charge très rapide auquel il ajoute une nouvelle solution photo avec un triple capteur très polyvalent (ultra grand-angle + télé-objectif) et la dernière solution de Qualcomm : le très puissant SoC Qualcomm Snapdragon 855+.

Ici en version 256 Go avec 8 Go de RAM, il s’affiche à un prix inédit pour les Single Day : 441 euros au lieu 609 euros habituellement avec le code promo GBOP7T654321. A ce prix, vous aurez l’une des meilleures fiches techniques du marché couplée à la célèbre interface de OnePlus et à une solution photo en fin convenable. Pour en savoir plus , rendez-vous sur notre test du OnePlus 7T où il a obtenu la note de 9/10.

Retrouvez le OnePlus 7T à 441 euros sur GearBest

GBOP7T654321

Xiaomi Redmi Note 8 : la nouvelle référence qualité/prix passe déjà à moins de 135 euros

Le Xiaomi Redmi Note 8 est la dernier né de la célèbre gamme de Xiaomi orienté rapport qualité-prix. Même si le Redmi Note 7 avait fait mal à la concurrence lors de sa sortie, son héritier enfonce le clou et améliore encore la solution qui s’approche sérieusement de la perfection pour son prix.

Au niveau des caractéristiques, on retrouve un SoC de milieu de gamme Snapdragon 665 qui est rarement proposé à moins de 300 euros, quatre (!) capteurs photos à l’arrière dont un ultra grand-angle, une autonomie solide grâce à sa batterie 4000 mAh et un écran de 6,3 pouces full HD+. A moins de 150 euros, c’est imbattable !

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 32 Go à moins de 135 euros

GBNOTE803

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 64 Go à moins de 160 euros

GBNOTE805

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 128 Go à moins de 180 euros

GBNOTE804

Le très populaire Xiaomi Mi 9T Pro en 128 Go à moins de 310 euros

Le Xiaomi Mi 9T Pro est un smartphone avec un positionnement haut de gamme sorti il y a quelques semaines en France. Dans l’idée, il propose une solution similaire au Pocofone F1 à sa sortie avec un SoC très haut de gamme, le Snapdragon 855, tout en conservant un excellent rapport qualité/prix.

Pour le reste de ses caractéristiques, on retrouve un grand écran AMOLED de 6,39 pouces sans encoche. Pour la partie photo, on retrouve une caméra pop-up sur l’avant et un triple capteur polyvalent (ultra grand-angle & télé-objectif) sur l’arrière. A moins de 310 euros, c’est l’un sans aucun doute une excellente offre au vu de sa fiche technique.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro à moins de 310 euros sur GearBest

GBM9TPRO6

Si vous n’êtes pas intéressé par le Snapdragon 855, GearBest propose aussi le Mi 9T (128 Go) avec un Snapdragon 730 à moins de 275 euros avec le code promo GBMI9T800.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T à moins de 275 euros sur GearBest

GBMI9T800

Le Xiaomi Mi Band 4 avec son écran OLED couleur à moins de 22 euros

Le Mi Band 4 est le dernier né de la très populaire gamme de bracelet connectée du géant chinois. Comparé à son prédécesseur, il embarque un petit écran OLED de 0,96 pouce qui passe maintenant à la couleur. Pour le reste, on peut toujours compter sur un suivi quotidien de ses activités grâce à son autonomie supérieure à deux semaines, dont la fréquence cardiaque et l’analyse du sommeil.

Ses écrans lui permettent d’afficher les notifications de son smartphone, la fréquence cardiaque, l’enregistrement d’une activité sportive ou encore la météo. Il a été annoncé en France aux alentours de 40 euros l’été dernier.

Retrouvez le Xiaomi Mi Band 4 à moins de 22 euros sur GearBest

GBBAND4MI

Les écouteurs bluetooth Redmi AirDots de Xiaomi à moins de 14 euros

Les Xiaomi Redmi Airdots sont des écouteurs sans fil très accessibles, qui offrent une relative bonne prestation à un prix d’appel très faible. Ils proposent une autonomie moyenne de 4 heures avec jusqu’à 3 recharges complètes avec le boitier, ce qui permet de les utiliser sur une journée complète.

Même s’ils ne sont pas de réel concurrents des Airpods d’Apple ou des Sony WF-1000XM3, ils proposent globalement une bonne expérience et permettent de se passer d’un câble, surtout si votre smartphone n’est pas équipé d’un port jack. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre prise en main des Xiaomi Redmi Airdots.

Retrouvez les Xiaomi Redmi Airdots à moins de 14 euros sur GearBest

Les tout nouveaux Xiaomi AirDots Pro 2 tombent à moins de 63 euros

Les Xiaomi AirDots Pro 2 représentent le haut de gamme en écouteur bluetooth chez Xiaomi. Avec une apparence très inspirée des AirPods, ils réussissent à proposer une expérience similaire avec un bon rendu audio grâce à leur compatibilité avec le nouveau codex LHDC introduit nativement sous Android 10, qui permet d’améliorer la bande passante allouée à la transmission du signal audio numérique. Ils sont également compatible avec la norme Bluetooth 5.

Ils sont compatibles avec Google Assistant et disposent d’une surface tactile qui permet de contrôler sa musique. Leur gros avantage est de profiter d’une technologie de réduction de bruit active, ce qui est très rare sur cette gamme tarifaire. Enfin, ils profitent d’une autonomie moyenne de 14 heures au total et de 3 à 4 heures d’écoute sans recharge via le boîtier. Ils se rechargent via un câble USB C, qui est fourni.

Retrouvez les Xiaomi Airdots Pro 2 à moins de 63 euros sur GearBest

GBMITWAIR2

Une carte microSD 128 Go à moins de 15 euros et la même en 256 Go à moins de 30 euros

Alfawise, une marque chinoise qui propose de très nombreuses références orientées high-tech, affiche une belle offre sur deux cartes microSD de 128 et de 256 Go. Assez classiques dans l’ensemble, elles profitent d’une vitesse de lecture élevée (jusqu’à 80 mb/s) afin de pouvoir enregistrer des vidéos en 4K depuis un smartphone ou une GoPro (certifiées classe 10 U3). Elles offrent également une bonne solution pour augmenter l’espace de stockage d’une Nintendo Switch via son slot microSD.

Retrouvez la microSD 128 Go à moins de 15 euros sur GearBest

ALFAWISE128G

Retrouvez la microSD 256 Go à moins de 30 euros sur GearBest

ALFAWISE256G

Le Chargeur sans fil Xiaomi 20W passe à moins de 19 euros

Xiaomi est l’un des seuls fabricants à supporté la charge rapide 20 Watts sur le Mi 9. De ce fait, il est aussi l’un des seuls à proposer un chargeur compatible Qi Extended Power Profile avec une puissance jusqu’à 20 Watts.

Même si la gamme de produit compatible avec cette norme de charge rapide sans fil, l’avantage de ce produit sera qu’il sera capable de délivrer une puissance de charge adaptée à la rapidité de charge avec laquelle votre smartphone est compatible, et d’être prêt à l’avenir si la technologie venait à se démocratiser.

Pour résumer, c’est un bon investissement, surtout à ce prix !

Retrouvez le chargeur QI à moins de 19 euros sur GearBest

GBXM1999

Xiaomi M365 : la trottinette électrique la plus populaire enfin à moins de 300 euros

Vous l’avez forcément vu, mais est-ce que vous connaissiez son prix d’appel ? Lancé à 399 euros en France, la trottinette électrique Xiaomi M365 a été un carton plein pour la marque chinoise.

Avec une autonomie maximale de 30 kilomètre, une vitesse maximale de 25 km/h (donc conforme à la dernière révision du code de la route), elle offre une bonne solution pour des trajets quotidiens urbain ou pour des petites distances en zone rurale.

C’est l’une des premières fois qu’elle passe à moins de 300 euros, et c’est sans aucun doute une excellente offre qui vous permettra d’arpenter les rues de votre ville et de rendre jaloux des classes entières lorsque vous passerez devant une école primaire. Elle est expédiée depuis l’Europe et sera livrée en moins d’une semaine en France.

Retrouvez la Xiaomi M365 à moins de 300 euros sur GearBest

Le dernier Roborock : le S5 Max, déjà à moins de 400 euros

Le Roborock S5 Max est l’une des dernières révisions de l’aspirateur robot de la marque chinoise de référence. Il reprend la solution qui a fait le succès de la gamme avec une de nombreux capteurs qui lui permettent de cartographier une surface pour mieux la nettoyer et une compatibilité avec l’écosystème Xiaomi, Alexa et Google Home.

La nouveauté de ce petit dernier est l’intégration d’un bac qui lui permet de nettoyer les surfaces à la manière d’un robot serpillère en plus d’aspirer les différentes poussières. Si vous avez une surface supérieure à 40 m2, c’est un bon investissement pour réduire le temps et la pénibilité alloués aux tâches ménagères.

Retrouvez le Roborock S5 Max à moins de 400 euros sur GearBest

GBROBOROCKMAX

La montre connectée Xiaomi AmazFit GTS à moins de 125 euros

La AmazFit GTS est l’une des dernières montres connectées de Xiaomi Huami. Très similaire à l’Apple Watch Series 4/5 sur l’apparence, elle embarque un écran AMOLED de 1,65 pouces au format carré et un capteur de fréquence cardiaque.

Pour les connectiques, elle est compatible Bluetooth 5, elle embarque un GPS et une puce NFC. Son autonomie est son gros point fort puisqu’elle peut rester éloignée d’un chargeur pendant 2 semaines si vous désactivez le GPS (et 25 heures dans le cas contraire).

Retrouvez la Xiaomi AmazFit GTS à moins de 125 euros sur GearBest

Quels sont les autres marchands qui participent au Single Day ?

Les Single Day commencent à se développer en France et de nombreux marchands français ou internationaux commencent à s’y mettre. C’est notamment le cas d’Amazon qui a lancé un nouvel événement sur les dates du Single Day : les Day’couvertes. Nous pouvons retrouver aussi des offres Single Day chez Cdiscount, Darty, Fnac et Boulanger. Bien entendu, Aliexpress propose aussi des offres pour les Single Day et nous avons réalisé une sélection des meilleures.