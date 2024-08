Le lancement d’Apple Intelligence se précise… mais pas en France

À sa conférence dédiée aux développeurs et développeuses (WWDC), Apple n’a pas caché sa volonté de se lancer dans la course à l’IA. Les résultats de ces efforts pourraient arriver sur les iPhone compatibles à la fin octobre.

Apple Intelligence // Source : Apple

Rarement une nouveauté, Apple n’aura autant fait parler d’elle. La suite logicielle Apple Intelligence, que la firme a annoncée en juin dernier, a concentré toutes les attentions et toutes les frustrations. En effet, ces outils censés révolutionner l’utilisation de l’iPhone, l’iPad et du Mac ont mis du temps à arriver, même entre les mains des développeurs et développeuses. Mais l’arrivée des premières nouveautés Apple Intelligence dans iOS 18.1 bêta permet d’en savoir un peu plus sur la date de lancement « officiel » de ces fonctionnalités.

Comme l’a remarqué 9to5Mac, la firme à la pomme a tendance à toujours déployer ses mises à jour mineur au même moment dans l’année. Que ce soit iOS 15.1, 16.1 ou 17.1, toutes ces versions ont été déployées autour de la fin octobre (entre le 24 et le 25 précisément). Il y a donc de fortes chances pour qu’iOS 18.1, et donc Apple Intelligence, fasse des débuts auprès du grand public autour de cette période.

Zéro nouvelle pour l’Europe

Bien évidemment, cela concerne uniquement les appareils Apple vendus et utilisés aux États-Unis. Dans sa guerre contre Bruxelles, Apple a pris les fonctionnalités de son IA en otage et n’a toujours pas annoncé une quelconque date de sortie en Europe. Il est à noter que certaines bidouilles permettent tout de même d’utiliser les outils d’IA de la marque sur les Mac européens.

Au moins sur Mac, il est possible de goûter à Apple Intelligence // Source : Apple

Mais même les utilisatrices et utilisateurs étasuniens devront prendre leur mal en patience. Toute la suite logicielle d’Apple n’arrivera effectivement pas au même moment. Les bêta d’iOS 18.1 embarquent certes des outils d’aide à l’écriture, un assistant de synthétisation de vos mails et notifications ainsi que des améliorations de l’App photo, mais beaucoup d’autres fonctionnalités comme l’arrivée de ChatGPT ou le vrai Siri 2.0 arriveront dans un second, voire troisième temps.

Un iPhone 16 difficile à vendre ?

Enfin, seule une petite partie des propriétaires d’iPhone pourront goûter aux nouveautés d’Apple Intelligence puisque L’IA pommé ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro et Pro Max (ainsi que les iPad et Mac avec une puce M1 ou supérieur).

Avec aucune information sur l’arrivée d’Apple Intelligence en Europe et des fonctionnalités qui vont de toute façon tarder à se débarrasser de leur étiquette « bêta », Apple va devoir sacrément muscler son jeu pour faire des iPhone 16 des produits séduisants pour la clientèle européenne.