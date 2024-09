Orange étend son offre 5G gratuite pour tous ses abonnés mobiles jusqu’à la fin du mois de septembre

La fête n’est pas encore finie chez Orange ! Alors que son offre 5G gratuite devait prendre fin en même temps que les Jeux Paralympiques, soit le 8 septembre, l’opérateur a annoncé prolonger l’opération jusqu’à la fin du mois.

Partenaire des Jeux Olympiques de Paris, Orange a su proposer le meilleur réseau mobile pour les spectateurs des sites olympiques. Surtout, l’opérateur s’est distingué en proposant de la 5G gratuite à tous ses abonnés mobiles le temps des festivités, y compris les clients Sosh.

Alors que l’opération devait prendre fin le 8 septembre, Orange a annoncé à nos confrères de Numerama qu’elle est finalement étendue jusqu’à la fin du mois.

Un enjeu technique, et commercial

Pour Orange, l’opération Découverte 5G a un effet doublement bénéfique. En plus de proposer une démonstration des performances de son réseau 5G et convaincre des irréductibles encore abonnés à la 4G, il y a un enjeu technique.

Il était avant tout nécessaire pour l’opérateur de réduire l’afflux sur son réseau 4G en amont des Jeux Olympiques et éviter une surcharge de connexions simultanées sur les fréquences les plus sollicitées. Surtout, l’occasion était trop belle pour tester les performances de son réseau 5G en conditions réelles avec cet afflux de touristes.

Non, la Tour Eiffel n’est pas une antenne 5G // Source : Unsplash

Les abonnés mobiles devaient remplir deux critères pour profiter de cette offre : avoir un smartphone compatible avec la 5G et se trouver dans une zone couverte par la 5G. Rappelons que ce réseau propose une vitesse de connexion plus rapide, une plus faible latence et qu’il est capable de gérer dix fois plus de connexions simultanées. L’offre d’Orange a en tout cas fait mouche, au point de faire réagir la concurrence.

Orange enchaîne les records pendant les Jeux

En proposant la 5G gratuite à ses clients, Orange a eu le nez fin. L’opérateur indique que son réseau mobile a battu quelques records lors des retransmissions de certaines épreuves, telles que la finale de judo avec Teddy Riner.

Pendant toute la durée des JO, ce sont 80 000 To de données qui ont été téléchargés. On note aussi une explosion du trafic mobile qui a atteint les 1,86 Tb/s lors des finales de natation avec Léon Marchand.

Ces données n’auraient sans doute pas été possibles sans la généralisation de la 5G. Mais rappelons qu’elle n’est que temporaire, les abonnés Orange et Sosh devraient recevoir un SMS le 24 septembre les informant de l’arrêt de l’opération. Ils rebasculeront automatiquement sur le réseau 4G, à moins de se tourner vers une des offres 5G de l’opérateur.

