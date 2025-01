Acer lance un concurrent au Mac Mini

Les mini PC de bureau sont de retour. Acer dévoile une machine capable de rivaliser avec le Mac Mini

Les innovations en matière de portabilité permettent aujourd’hui de créer des nouvelles machines de bureau ultracompacte. C’est le cas du Mac Mini, bien connu des fans d’Apple, mais l’univers PC n’est pas en reste.

Acer dévoile au CES 2025 son Acer Revo Box AI : un volume de 0,75 litre pour 500 grammes et une capacité à se faire oublier sur un bureau ou derrière un moniteur.

Les caractéristiques

Tournant sous Windows 11, l’Acer Revo Box AI embarque une puce Intel Core Ultra 7 258V avec une puce graphique Intel Arc et jusqu’à 1 To de stockage SSD et 32 Go de RAM LPDDR5.

Côté connexion, la machine embarque le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6, avec en plus, deux ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port DisplayPort 2.1 à l’arrière. À l’avant, on voit deux ports USB et un port USB-C ainsi qu’une prise jack.

Les ingénieurs d’Acer ont redoublé d’ingéniosité pour réussir à placer le bouton d’allumage sur la façade de la machine. Les équipes Apple n’avaient pas réussi un tel exploit.

Nous devrions très vite découvrir le mois de sortie et le prix de lancement de ce petit PC.