CES 2025 : Alienware dévoile sa gamme Area 51 boostée aux RTX 50

Proche de l’anniversaire des 30 ans de la marque, Alienware dévoile ses nouveaux ordinateurs portables Area 51 et une nouvelle configuration de bureau profitant des derniers RTX 50 de NVIDIA.

Nous arrivons bientôt aux 30 ans de la marque Alienware. Et quelle marque ! Si celle-ci n’a pas forcément rendu nos PC gamers moins chers à acheter, elle l’a fait avec un certain panache en gardant toujours en tête ce qui a fait sa force pendant toutes ces années : un design unique, inspiré de l’imaginaire des aliens et de la science-fiction.

Pour l’occasion, et alors que les nouvelles cartes graphiques NVIDIA approchent, Dell a profité du CES 2025 pour dévoiler ses nouveaux PC gamers. Nous avons ici le droit à deux nouveaux ordinateurs portables, mais aussi un nouveau PC de bureau ayant fait un choix étonnant.

Alienware Area 51 16 et 18 pouces dévoilés

Ces nouveaux modèles sont véritablement les ordinateurs portables gamers les plus beaux que nous ayons vus chez Alienware depuis bien longtemps. La marque du constructeur est toujours là, notamment les nombreuses LED mais aussi la connectique presque intégralement orientée vers l’arrière. Mais le nouveau châssis en métal ionisé à des reflets légèrement colorés très séduisants. Notez bien qu’il n’existera pas d’autres coloris pour ces produits.

Surtout, Alienware a fait un choix original : ouvrir une fenêtre en verre Gorilla Glass sur le bas du châssis, pour permettre une visibilité directe sur les composants grâce à quelques éclairages RGB proches. Celle-ci n’est pas qu’esthétique : elle offre également un peu de ventilation en étant ouverte sur la tranche haute. Une alliance d’esthétique et d’ingénierie pragmatique que l’on accueille les bras ouverts, d’autant plus que ce nouveau châssis promet un système de refroidissement revu à 4 ventilateurs qui fournira 37% d’air en plus pour 15% de bruit en moins.

Fiche technique des Alienware Area 51

Les deux diagonales proposant sensiblement les mêmes configurations, voici les informations à retenir sur ces configurations :

Écran : 16 pouces QHD+ 240 Hz ou 18 pouces QHD+ 300 Hz

: 16 pouces QHD+ 240 Hz ou 18 pouces QHD+ 300 Hz CPU : Core Ultra 7 255HX ou 275HX

: Core Ultra 7 255HX ou 275HX GPU : NVIDIA RTX série 50

: NVIDIA RTX série 50 RAM : de 16 à 64 Go (2x SODIMM)

: de 16 à 64 Go (2x SODIMM) Stockage : 1 à 12 To PCIe Gen 4

: 1 à 12 To PCIe Gen 4 Batterie : 96 Wh

: 96 Wh Webcam : 2 MP ou 8 MP

: 2 MP ou 8 MP Connectique : 2x Thunderbolt 5, 3x USB A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1 (+ 1x RJ45 sur le 18 pouces) à l’arrière | 1x jack, 1x cartes SD sur le côté

Si à l’heure où nous écrivons ces lignes, NVIDIA empêche Dell de nous dévoiler les cartes graphiques intégrées à ces modèles, nous pouvons déjà dire instinctivement que le modèle 18 pouces sera certainement capable d’intégrer un GPU plus performant que celui 16 pouces. Autrement, les différences entre les deux PC sont véritablement minimes, ce qui est rafraîchissant à voir.

Les A1ienware Area 51 en 16 et 18 pouces seront disponibles à la fin du premier trimestre 2025. Leur prix de départ, avec les dernières RTX 50 intégrées, sera de 3199 dollars, mais un modèle d’entrée de gamme moins puissant sera proposé à 1999 dollars. Nous n’avons pas encore les prix en euros.

Aussi disponible en version bureau

Et oui : Alienware fait toujours des PC de bureau. Et cette nouvelle gamme Area 51 a le droit à sa variante en forme de tour, qui elle aussi a bien fait attention à son design. Mais surtout, elle utilise un format ATX standard, ce qui veut dire que vous pourrez facilement la modifier par vous-même au fil des ans, pour la remettre au goût du jour.

Cette tour de 80 litres offre 600W au GPU pour 280W au GPU, de quoi pleinement alimenter les dernières générations d’Intel, AMD et NVIDIA sans le moindre problème. D’ailleurs, le processeur choisi est ici le Core Ultra 9 285K. On aurait largement préféré une variante AMD pour le jeu, particulièrement avec du 3D-Cache, mais ce 285K ne démérite pas pour autant.

Côté ventilation, nous pouvons compter sur un AiO intégré sur le haut avec 3 ventilateurs, et aucune ventilation arrière. L’Alienware Area 51 compte sur une pression positive pour la direction de son flux d’air, ce qui veut dire que le châssis ne rejette son air chaud que par la pression injectée dans le boîtier : aucun ventilateur à l’arrière ne vient forcer ce flux au-dehors. Un choix étonnant, que l’on a hâte de tester véritablement, que Dell a implémenté pour optimiser le bruit de la machine.

Si vous n’êtes pas en accord avec ce choix, vous n’aurez pas forcément à le respecter. L’intégralité des périphériques et modules intégrés sont tout simplement aux standards de l’industrie et permettent donc non seulement d’être remplacés, mais également utilisés dans une configuration différente.

CPU : Ultra 7 265, Ultra 9 285, Ultra 7 265K, Ultra 9 285K

GPU : NVIDIA RTX série 50

RAM : 2x UDIMM, de 16 à 64 Go DDR5 5600 ou 6400MT/s

Stockage : de 1 à 8 To PCIe Gen 4 ou 5

Dimensions : 56,9 x 23,16 x 61,05 cm

Poids : 34,5 kg

La tour Alienware Area 51 sera disponible à partir de la fin du premier trimestre 2025, au prix de départ de 4499 dollars pour une configuration incluant une carte graphique RTX série 50. Nous ne connaissons pas encore les prix en euros.