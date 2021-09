Écran mural et barre de son : Amazon prépare une flopée de nouveaux Echo

Selon l'agence Bloomberg, Amazon travaillerait sur plusieurs nouveaux appareils Echo avec notamment un grand écran mural ou une barre de son.

Dans le domaine des enceintes connectées, Amazon est l’un des principaux acteurs. Il faut dire qu’en plus de son assistant vocal Alexa, qui équipe de nombreuses enceintes, le site de e-commerce propose également plusieurs modèles pour tous les goûts et, surtout, tous les formats.

En plus de ses enceintes Echo Dot, Echo, Echo Studio ou de ses écrans Echo Show, Amazon pourrait renforcer davantage sa présence et le choix de modèles proposés comme le rapporte l’agence Bloomberg. Dans un article publié vendredi, le média indique en effet qu’Amazon prépare actuellement trois nouvelles enceintes pour profiter de son assistant vocal. Particularité de ces trois enceintes, elles ne viendraient pas remplacer l’offre existante, avec de nouvelles générations d’Echo ou d’Echo Dot, mais proposer de nouveaux formats.

« Amazon développe un groupe de nouveaux appareils et services tout en s’attaquant à de nouveaux marchés, comme un Echo plus grand avec un écran à support mural, une barre de son pour téléviseur, et des technologies plus avancées pour la voiture et les wearables », indique Bloomberg.

Du côté de la grande enceinte Echo murale dotée d’un écran, l’agence américaine indique qu’elle sera dotée d’un écran de 15 pouces et qu’elle pourra être accrochée au mur ou posée sur une table. L’idée est ainsi de proposer un grand écran qui permette de contrôler l’ensemble des objets connectés de la maison, comme les serrures, les caméras de sécurité ou les verrous connectés. L’écran permettra également d’afficher des recettes de cuisine et trouvera également sa place dans la cuisine. L’enceinte viendrait donc renforcer l’offre d’écrans connectés d’Amazon aux côtés de l’Amazon Echo Show.

Une barre de son dotée d’une caméra pour les appels vidéo

Amazon préparerait également une barre de son spécifiquement conçue pour fonctionner avec son assistant vocal, Alexa. Si plusieurs constructeurs proposent déjà l’assistant vocal sur leurs propres barres de son, le modèle d’Amazon aurait l’intérêt d’embarquer une caméra, permettant ainsi de passer des appels vidéos directement depuis son téléviseur.

Pour l’automobile, Amazon travaillerait sur un successeur de l’Echo Auto afin de profiter de l’assistant vocal directement en voiture en se connectant au smartphone en Bluetooth. Enfin, Amazon préparerait de nouvelles versions de ses enceintes Echo plus classiques non pas pour cette année, mais pour l’année prochaine.

Amazon doit tenir une conférence ce mardi 28 septembre autour de ses nouveaux appareils. C’est probablement à cette occasion que la firme présentera officiellement ses nouvelles enceintes et écrans Amazon Echo.