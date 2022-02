Amazon lance enfin ses écouteurs Echo Buds (2e gen) en France

Dévoilés en 2019 aux États-Unis, les écouteurs Echo Buds d’Amazon seront enfin disponibles en France le 24 février. Ce sont les premiers appareils en mobilité d’Amazon pouvant faire appel à Alexa pour tout gérer, sans faire de concessions sur leurs atouts audio. Le tout avec une bonne dose de polyvalence et à petit prix en prime !

Alexa s’attaque à la rue. Non content de pouvoir sévir chez vous, en voiture et partout ailleurs dans des environnements fermés, l’assistant vocal part enfin au grand air en France.

Lancés en 2019 aux États-Unis, les Echo Buds s’étaient refusés à la France jusqu’à présent. C’est désormais du passé. Le premier produit nomade embarquant Alexa arrive en France le 24 février prochain, mais avec la 2e génération disponible depuis fin 2021 outre-Atlantique.

Le premier produit nomade d’Amazon avec Alexa

Ce sont donc de petits et très légers écouteurs sans fil (5,7 g chacun) qu’Amazon annonce enfin avec Alexa capable de répondre en français. Une seconde génération du produit qui a été justement repensée pour être plus compacte, facile à transporter, endurante et polyvalente.

Car si la force des Echo Buds sera évidemment de pouvoir faire appel à Alexa vocalement et lui demander tout ce pour quoi on peut solliciter l’assistant vocal chez soi habituellement ils n’ont pas à rougir de leurs facultés audio.

Chaque Echo Bud peut compter sur un driver hautes performances, trois micros pour pouvoir juger de l’environnement afin qu’Alexa soit réactif dans n’importe quelle situation et supprimer les bruits extérieurs parasites. Car ils embarquent la fonction de réduction active du bruit (ANC) avec en prime un système d’aération qui réduit la pression intra-auriculaire sans compromis sur une qualité audio dynamique, assure Amazon.

Pas de souci si vous préférez Google Assistant ou Siri

On trouve les contrôles tactiles basiques sur les Echo Buds, avec de un à trois appuis pour la lecture/pause, le volume ou le déclenchement de l’assistant vocal. Quand vous les retirez de vos oreilles, ils se mettent en pause. En revanche, pas de connexion multipoints annoncée.

Pour le reste, vous pourrez avoir recours à l’application compagnon Amazon Alexa. Il y est évidemment possible de faire tous les réglages pour la réduction de bruit et la qualité du son, gérer l’utilisation d’Alexa pour lancer la musique, lire des podcasts, piloter la maison connectée, donner des infos, compléter une liste de courses, etc. Vous pouvez même passer des appels en demandant simplement à l’assistant vocal sans sortir votre téléphone. Intérêt aussi, Alexa peut retrouver vos Echo Buds si vous les avez perdus en émettant un son pour les localiser.

Amazon Alexa Télécharger Amazon Alexa gratuitement APK

De même, vous pourrez lancer Deezer, Spotify ou Apple Music sur vos écouteurs en demandant à Alexa, ainsi que de nombreuses Skills pour les objets connectés comme les infos. Amazon précise également que les Echo Buds peuvent aussi fonctionner avec les autres assistants vocaux « par souci d’ouverture » (Siri et Google Assistant). Il suffira de les configurer depuis l’app.

Les Echo Buds sont proposés avec quatre tailles d’embouts en silicone et deux tailles d’ailettes pour pouvoir s’adapter à toutes les formes d’oreille. Ils sont également certifiés IPX4 pour résister à la poussière et à la sueur, idéal pour les sportifs en plein effort.

Ils sont vendus avec un boîtier au choix selon vos envies et votre budget : avec recharge filaire en USB-C ou compatible avec la charge sans fil Qi. Une différence qui se traduit aussi sur la facture (30 euros d’écart).

Côté autonomie, les Amazon Echo Buds annoncent 5 heures par écouteur avec Alexa et l’ANC activés (6h30 sans), 15 heures avec le boîtier (19h30 sans rien). En 15 minutes de recharge, les écouteurs récupèrent deux heures d’autonomie.

Prix et disponibilités des Amazon Echo Buds (2e gen)

Les Echo Buds (2e gen) peuvent être précommandés dès ce mercredi. Ils seront disponibles le 24 février en noir ou en blanc aux prix de 119,99 euros pour la version avec le boîtier avec charge en USB-C et 139,99 euros pour le boîtier sans fil.

À noter que durant, toute la période de précommande jusqu’au 23 février au soir, Amazon propose une sérieuse remise sur ses produits. Les Echo Buds avec boîtier en charge filaire tombent à 79,99 euros. Le modèle avec boîtier de recharge compatible Qi se retrouve à 99,99 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.