Comment Amazon veut éviter que des bots achètent la PS5 à votre place

Amazon part à la lutte contre les bots. Lancé pour l'instant uniquement aux États-Unis, un nouveau système d'invitation concernant les objets en approvisionnement faible et en forte demande a été mis en place pour éviter que ceux-ci ne soient acquis par des revendeurs avides.

Amazon se lance dans une toute nouvelle expérience d’achat qui concerne les produits subissant une forte demande pour un faible approvisionnement. Selon l’entreprise de Seattle, cette nouvelle démarche permettra de prévenir les ruptures de stock et les hausses de prix provoquées par des bots pour des articles en quantité limitée.

Formuler l’envie d’acheter un produit

Amazon affirme que cette nouveauté servira les clients qui tentent réellement d’acquérir un objet sans pour autant y parvenir. Elle n’a pour l’instant été lancée qu’aux États-Unis en commençant par les produits les plus introuvables qui soient à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X qui font toutes deux face à de sérieuses pénuries depuis leur lancement.

Les articles qui feront partie de ce programme afficheront désormais un nouveau bouton Request invitation (Demande d’invitation). La page mentionnera également que le produit désiré est très demandé et disponible en quantité limitée et qu’Amazon ne pourra pas répondre à toutes les demandes.

L’objectif est de prévenir l’achat et la revente de ces produits rares à des prix beaucoup plus élevés ensuite, une pratique qui peut décourager certains acheteurs potentiels. Cette nouvelle option obligera désormais quiconque souhaitant acquérir le produit à demander une invitation depuis sa page, sans frais supplémentaires. Cette invitation pourra être demandée par n’importe qui, que la personne dispose ou non d’un compte Prime.

Un tri réalisé selon des critères précis avec un délai pour acheter

Amazon s’occupera ensuite de trier les invitations pour exclure les bots et ne plus garder que les vrais clients. Pour ce faire, l’entreprise analysera l’historique d’achat de chaque compte ainsi que sa date de création. Si le compte voit sa demande acceptée, il recevra alors un e-mail de confirmation lui disant comment procéder à l’achat de l’article avec un lien le redirigeant vers celui-ci.

Autre nouveauté, le client disposera alors d’un délai imposé pour finaliser sa commande qui lui sera indiqué dans le mail et qui semble être d’environ 72 heures d’après l’image fournie par Amazon. Une fois renvoyé sur la page du produit, deux choix vous seront alors proposés : mettre le produit dans votre panier ou l’acheter directement. La page vous indiquera également le temps qu’il vous reste pour acheter le produit avant l’expiration de l’invitation, avec au-dessus la mention Available for you to buy (Disponible à l’achat pour vous). Bien évidemment, plus les stocks se rempliront, plus Amazon sera en mesure d’octroyer ces fameuses invitations.

Cela permettra d’endiguer les effets néfastes que peuvent avoir certains acteurs sur l’expérience des clients « normaux » et devrait leur donner de meilleures chances d’accéder aux produits qu’ils souhaitent réellement acheter. Cette nouveauté n’est pour l’instant active que sur le marché américain et l’on ne sait pas encore si Amazon compte la déployer ailleurs, mais cela aurait du sens n’importe où.

