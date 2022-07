Amazon va utiliser des vélos cargo pour remplacer ses fourgons de livraison

Amazon tente de changer sa façon de livrer les colis. Le géant de l'ecommerce teste la livraison à vélo cargo pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être plus efficace dans les grandes villes.

Amazon annonce se lancer dans la livraison par vélos cargo avec une première phase de test à Londres. Aussi, le géant dit vouloir livrer les colis à pied. L’objectif à long terme est de remplacer les fourgons et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Rappelons quand même qu’éviter de commander sur Amazon des produits provenant de l’autre bout du monde, c’est aussi limiter ces émissions.

Des vélos cargo un peu particuliers

Contrairement aux vélos cargo que l’on connaît, ceux d’Amazon ont non pas trois, mais quatre roues. Finalement, ils ressemblent à une camionnette avec une transmission électrique. Le personnel de livraison a une position de cycliste et doit pédaler pour actionner le moteur. A priori, la majeure partie de l’énergie est fournie par le moteur et non par le conducteur.

Amazon prévoit d’entamer les essais de ces vélos électriques dans le quartier de Hackney, à l’est de Londres. Ils seront utilisés par les partenaires de livraison du site de ecommerce. Amazon indique qu’ils vont rejoindre une flotte de véhicules électriques qui effectuent 5 millions de livraisons par an.

Une solution adaptée pour les métropoles

Ces petits véhicules sont limités à 25 km/h, ce qui ne sera pas tant handicapant que ça dans les grandes métropoles qui ont souvent beaucoup de trafic. Ils peuvent se faufiler plus facilement dans la circulation, d’autant plus qu’ils peuvent circuler sur les pistes cyclables et pas seulement sur la route. Aussi, il faut admettre que ces véhicules sont plus silencieux que les camions qu’on connaît et permettent de réduire la pollution de l’air.

L’entreprise de Jeff Bezos déclare aussi vouloir tester les livraisons de colis à pied, sans en dire davantage. Une livraison à pied que vous pourrez éviter si vous êtes abonné à Amazon Prime, puisque grâce à l’UE il est désormais plus facile de résilier son abonnement.

Ce n’est pas la seule société à s’intéresser aux vélos cargo ; au salon Eurobike 2022, Ouca Bikes présentait un modèle qui pourra transporter jusqu’à huit personnes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.