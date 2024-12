Amazon vend désormais des voitures : voici comment ça se passe aux États-Unis

Après avoir dévoré le commerce de livres, de vêtements, d’épicerie et de tout le reste entre, Amazon se lance désormais dans la vente de voitures.

L’interface Amazon Autos // Crédit : Amazon

Un petit panier Amazon à 60 000 €, ça vous tente ? Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez réaliser ce rêve un peu loufoque en achetant votre prochaine voiture sur la célèbre plateforme de e-commerce. Après avoir annoncé le lancement de son service « Amazon Autos » l’année dernière, l’entreprise a lancé sa verticale dédiée à la voiture dans 48 États américains note Wired.

Concrètement, le catalogue dédié fonctionne exactement comme le reste du site Amazon. Il est possible de trier les modèles de produits par prix, par date de sortie, par couleurs, ou via d’autres critères spécifiques. La seule différence est que le prix du panier moyen est un poil plus élevé que d’habitude, allant de 20 000 à 70 000 $.

Pas de livraison

Contrairement à un achat « classique » sur Amazon, par contre, la commande n’est pas envoyée par la poste sous 48 h. Elle n’est d’ailleurs pas envoyée du tout. Le service d’Amazon agit en fait comme un simple intermédiaire entre l’acheteur ou l’acheteuse et le concessionnaire automobile le plus proche. Tout l’acte d’achat peut se faire sur Amazon, mais c’est à l’internaute d’aller ensuite chercher sa voiture.

Au-delà de ça, le processus d’achat en lui-même est exactement le même que pour un produit moins encombrant. Il est possible de voir les caractéristiques de la voiture, de voir la note donnée par les clients et clientes déjà passés par là, d’établir un planning de paiement en plusieurs fois et même d’obtenir une estimation de reprise pour un éventuel ancien véhicule à récupérer.

Les différentes catégories de véhicules disponibles sur Amazon Autos // Crédit : Amazon

Pour le moment, Amazon ne s’est associé qu’avec Hyundai et ne propose aucune autre marque sur sa plateforme. Vous y trouverez donc des Ioniq 5 N, des Ioniq 6 ou des Hyundai Kona, mais pas grand-chose d’autre. D’autres constructeurs devraient arriver durant le courant de l’année 2025 si l’on en croit le géant du e-commerce.

Amazon se transforme en concessionnaire dématérialisée

« Nous nous associons aux concessionnaires et aux marques pour repenser le processus d’achat automobile en le rendant plus transparent, plus pratique et plus convivial », explique Amazon pour justifier le lancement de cette nouvelle plateforme.

En réalité, ce n’est pas la première fois qu’Amazon se lance dans la vente de voitures. Comme le rappelle l’Argus, en 2016 déjà, la plateforme avait vendu, en France, des exemplaires de la série limitée Mii by Mango de Seat. Mais l’expérimentation était bien moins ambitieuse.

Cette ouverture sérieuse aux voitures est une nouvelle étape pour Amazon qui, après avoir transformé l’achat en ligne, veut se positionner comme un intermédiaire de confiance pour des boutiques physiques de bien plus… encombrants. De ce fait, la plateforme se transforme doucement en une espèce de « Le Bon Coin » de luxe.