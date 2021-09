iPhone 13 : on a testé le porte-cartes MagSafe qu’Apple ne veut plus que vous perdiez

Pour faire de sa technologie MagSafe un incontournable, Apple a décidé de lui ajouter des accessoires avec des atouts. Le nouveau porte-cartes en cuir qui accompagnent les iPhone 13 est désormais doté de la technologie de localisation pour ne plus jamais être perdu ou volé (ou presque).

Apple tente de capitaliser sur ses nouveautés au fil des mois. Grâce à la présence de sa puce U1 (Ultrawide band) qui utilise les signaux radio ultra-large bande pour mieux repérer les terminaux qui en sont équipés autour de soi. Cela va créer un maillage de communication pour échanger notamment des données plus rapidement, de votre musique à votre localisation en passant par vos images ou vidéos. Le tout de manière sécurisée, en tâche de fond et sans grosse consommation.

Parmi les appareils d’Apple profitant de ce protocole d’échange, on trouve les iPhone depuis la série iPhone 11 (mais pas l’iPhone SE), l’Apple Watch Series 6 et très prochainement la Series 7, les HomePod mini. À ceux-là, s’ajoutent les AirTags qui peuvent être ainsi détectés par l’iPhone pour être retrouvés plus facilement grâce à la fonction Localiser. Et ils ne seront plus les seuls.

Un AirTag intégré, mais pas vraiment

La marque californienne a profité du lancement des iPhone 13 pour dévoiler sa nouvelle gamme d’accessoires compatibles. Et au milieu des coques, le fameux porte-cartes en cuir capable de s’aimanter au dos de votre smartphone grâce à MagSafe était de retour. S’il ressemble à s’y méprendre à celui de l’année dernière et peut toujours embarquer trois cartes, il se montre cette année plus malin.

Disponible en différentes couleurs (Ocre, Cerise noire, Glycine, Minuit, Vert séquoia), ce porte-cartes aux finitions impeccables est censé jouer autant la discrétion que l’efficacité au dos de votre iPhone 12 ou 13, les deux seules gammes qui embarquent le système MagSafe au dos. N’allez pas imaginer que le porte-cartes va recharger votre iPhone, il profite surtout du système d’aimants pour s’agripper à l’appareil, sans toutefois y être « collé » (le glisser dans une poche arrière trop serrée peut le faire se décrocher facilement avec le frottement). Vous pouvez même l’ajouter à une coque MagSafe.

Mais ce n’est pas là son intérêt premier à 65 euros : vous pouvez désormais être averti rapidement si vous l’avez perdu ou vous l’êtes fait voler. S’il est détaché de l’iPhone, vous serez rapidement averti par une notification quasi immédiate. Nous avons testé de le retirer pour le laisser sur le bureau. Il n’a pas fallu s’éloigner de 10 mètres avant de recevoir une notification de son absence du smartphone (ou au bout d’une minute aussi).

Une sécurité ajoutée pour vos cartes

Il se configure facilement en le rapprochant simplement de l’iPhone qui va le reconnaître et proposer de l’ajouter à votre liste d’appareils détectables. En revanche, s’il reste trop longtemps détaché de votre iPhone, vous ne pourrez plus le localiser, car il n’a pas la fameuse puce U1. C’est le système d’aimants qui permet à l’iPhone de mémoriser sa trace. Néanmoins, si une personne le retrouve et le rapproche de son iPhone, votre numéro de téléphone apparaîtra pour qu’elle puisse vous contacter. Quant à vous, vous n’aurez que sa dernière position un temps durant dans la liste Localiser.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Si le porte-cartes est accroché à votre iPhone, pas d’inquiétude et de risque de fraude sans contact pour autant. Il compte en plus une protection pour assurer la sécurité de vos cartes bancaires qui fait qu’aucune machine ne peut se servir de la NFC ou autre technologie pour dérober vos informations. Mauvaise nouvelle en revanche si vous pensiez y glisser votre titre de transport : il faudra le sortir du porte-cartes pour l’utiliser, protection oblige…

