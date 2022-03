Apple Studio Display : attention à ce détail si vous l’achetez

Le Studio Display d'Apple est disponible en précommande, mais attention lors de votre passage en caisse : le choix du support est très important.

Lors de sa conférence en début de semaine, Apple a dévoilé non seulement un nouvel iPhone SE 5G et un nouvel iPad Air avec une puce M1, mais aussi un ordinateur de bureau surpuissant doté d’une toute nouvelle puce (le M1 Ultra) et un moniteur d’écran 5K avec une puce de smartphone intégrée : le Studio Display.

Les précommandes s’ouvrent aujourd’hui, mais attention si vous décidez de sauter le pas et de passer à la caisse : il faut bien choisir son pied !

Deux pieds, un écran

Lors de la présentation du Studio Display, Apple a précisé que trois options étaient disponibles pour l’installation. Il existe tout d’abord deux supports : l’un fixe en hauteur avec une charnière permettant une inclinaison de 30° et le second avec une double charnière permettant en plus un réglage en hauteur. Enfin, une troisième option est proposée avec un kit de montage VESA pour monter l’écran sur n’importe quel support standard.

Pour le prix, comptez 1749 euros pour le support à inclinaison ou le kit VESA, ou 2209 euros pour le support réglable en inclinaison et en hauteur (ce qui fait tout de même 460 euros la charnière supplémentaire).

Un choix définitif

Mais attention, car ces trois systèmes ne sont pas interchangeables. Vous aimeriez acheter la version avec pied en attendant de vous procurer un bras orientable à accrocher à votre bureau ? Mauvaise idée. Sur la page d’achat, Apple précise que « chaque support, chaque kit de montage est livré intégré. Comme ils ne sont pas interchangeables, il est important de tenir compte des caractéristiques de votre espace de travail au moment de l’achat ».

On le savait, la modularité n’est pas la caractéristique première des produits Apple, mais il est tout de même dommage que le modèle de base sur pied ne dispose pas d’un moyen d’accrocher un système VESA standard pour accompagner une évolution possible de votre espace de travail.

