Plus robuste et plus autonome, une Apple Watch pour sports extrêmes serait en préparation

Pour accompagner les nouveaux iPhone 14 à l'automne, Apple plancherait sur non pas une Apple Watch, mais possiblement trois modèles différents. Aux côtés des Series 8 et SE, une montre destinée aux amateurs de sports extrêmes serait en préparation avec un écran plus grand et un châssis plus robuste.

La rentrée s’annonce chargée pour Apple. Non seulement les nouveaux iPhone 14 devraient faire leur apparition, mais ils pourraient être accompagnés de plusieurs modèles d’Apple Watch.

En plus de l’attendue Apple Watch Series 8, la Watch SE, modèle d’entrée de gamme, devrait faire son retour dans une nouvelle version. Et un troisième modèle plus sportif se murmure depuis des mois.

Un écran plus grand et renforcé

Mark Gurman, le très informé journaliste de Bloomberg, est revenu à la charge sur la fameuse Watch Sport qui pourrait faire son apparition. Selon lui, elle disposerait d’un écran plus grand que le boîtier de 45 mm actuel (au moins 2 pouces de diagonale contre 1,9). Il évoque une définition d’environ 410 x 502 pixels. Cela servirait à Apple à afficher davantage de données lors des exercices physiques, notamment toutes les nouvelles mesures annoncées avec watchOS 9 pour le suivi de l’intensité de l’activité.

L’écran serait également plus résistant pour répondre aux exigences des amateurs de sports extrêmes. Un pas de plus franchi dans la résistance après le renforcement de l’écran des montres Apple l’an dernier, plus apte à surmonter un choc ou une chute.

Côté design, Gurman avance que la montre ne serait pas faite en aluminium, jugé pas assez solide, et opterait pour un matériau métallique solide. L’autonomie devrait être améliorée, en partie aussi grâce aux améliorations apportées par watchOS 9.

On évoque également l’ajout de la mesure de température corporelle — annoncée aussi sur la Series 8 — qui viendrait s’ajouter au suivi de l’oxygénation du sang et de la fréquence cardiaque, mesures indispensables durant l’effort. Comme toutes les nouvelles Apple Watch à venir, la montre destinée aux sportifs conserverait la puce S8 (déjà présente depuis la Watch Series 6), mais avec quelques améliorations très légères pour les performances.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.