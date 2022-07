iCloud : la double authentification du gestionnaire de mots de passe arrive sur Windows

La génération de codes d'authentification à double facteur débarque sur l'application Windows du gestionnaire de mots de passe d'iCloud. De quoi accéder plus facilement à ses comptes enregistrés dans le cloud d'Apple depuis un PC.

En 2021, Apple avait lancé une grande mise à jour de l’application iCloud pour Windows. Elle amenait le gestionnaire de mots de passe pour la première fois, réservé auparavant aux appareils de la marque à la pomme. Cette fois-ci, une autre mise à jour apporte la prise en charge du générateur de codes d’authentification à deux facteurs (2FA).

La double authentification avec iCloud arrive sur Windows

Le média 9to5Mac écrit que des utilisateurs de l’application ont rapporté sur Reddit que la dernière version de l’application Mots de passe iCloud apportait la prise en charge de la double authentification. Une fonction qui était arrivée sur iCloud avec iOS 15 et macOS Monterey l’année dernière, avant d’arriver récemment sur Windows (Windows 10 ou 11).

Pour rappel, la double authentification est une méthode qui utilise deux facteurs de vérification pour être sûr que la personne qui souhaite s’identifier est bien la personne à laquelle appartient le compte. Si elle n’est bien sûr pas infaillible, cette méthode a le mérite d’être plus sécurisée que si on ne l’utilisait pas, notamment pour sécuriser son smartphone, sa tablette, etc. L’associer à un gestionnaire de mots de passe, c’est une manière d’avoir des mots de passe sécurisés et qu’on n’a pas forcément à retenir.

Une fonction disponible uniquement sur Edge et Chrome

iCloud prend en charge l’authentification à deux facteurs, ce qui évite aux utilisateurs de produits Apple d’avoir recours à des applications tierces pour stocker les codes générés. C’est désormais disponible aussi sur les ordinateurs sous Windows. Aussi, la version pour le système d’exploitation de Microsoft permet maintenant d’ajouter et de lire des notes en rapport avec les mots de passe stockés dans iCloud. Ce n’était jusque-là disponible que sur les appareils Apple depuis iOS 15.4.

Cependant, quelques limitations sont présentes, puisque le gestionnaire de mots de passe ne fonctionne qu’avec les navigateurs Edge et Chrome. Si vous utilisez Firefox par exemple, impossible d’utiliser iCloud sur Windows.

