Keynote Apple : téléchargez le fond d’écran inspiré du carton d’invitation

Le compte Twitter Basic Apple Guy a partagé trois variantes d'un fond d'écran décliné à partir du carton d'invitation d'Apple pour sa prochaine keynote. Un bon moyen de se préparer pour l'évènement, attendu le 7 septembre prochain.

Il n’a pas été capturé par le télescope spatial James Webb, mais on pourrait presque y croire. Extrait du carton d’invitation d’Apple pour sa Keynote 2022, prévue le 7 septembre prochain, le fond d’écran créé à la vitesse de la lumière par Basic Apple Guy reprend le thème stellaire choisi cette année par la marque à la pomme. Accessible à cette adresse, cet élégant fond d’écran, joliment détaillé qui plus est, se décline en versions iPhone, iPad et Mac.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Basic Apple Guy se prête à l’exercice de créer des fonds d’écrans pour les appareils Apple. Il s’agit à vrai dire d’une de ses spécialités. Vous pouvez retrouver ses nombreuses créations sur son site. Mention spéciale au wallpaper Apple Stage, partagé en juillet et inspiré de la scène arc-en-ciel dressée dans l’Apple Park.

Un fond d’écran élégant… et une Keynote attendue de pied ferme

Prévue le 7 septembre à 19H heure française, la prochaine Keynote d’Apple est intitulée « Far Out ». Elle permettra à Apple de présenter ses iPhone 14 et 14 Pro, mais aussi ses Apple Watch Série 8 et possiblement de nouveaux AirPods Pro. Sur le plan logiciel, Apple en profitera également pour introduire iOS 16 en version définitive, mais il faudra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir installer iPadOS 16 en version finale sur nos iPad. Comme d’habitude, l’évènement sera retransmis en direct sur YouTube et commenté dans le même temps sur la chaîne Twitch FrandroidLive.

Concernant Basic Apple Guy, notez qu’il est possible de soutenir ses créations en lui versant un pourboire à cette adresse. Ses meilleurs fonds d’écran sont souvent relayés sur son compte Twitter, n’hésitez donc pas à le suivre pour abreuver vos appareils de wallpapers orignaux dès qu’ils sont publiés.

