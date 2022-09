Apple Watch Series 8 Pro : la photo d’une coque dévoile un nouvel élément inattendu

L'Apple Watch Series 8 Pro pourrait avoir un second bouton situé à gauche de l'appareil, comme le montre des photos d'une coque.

Plus une fuite intervient proche de la date de sortie d’un produit, plus celle-ci gagne en fiabilité. En effet, à quelques jours de l’annonce de l’Apple Watch Series 8 et 8 Pro, les visuels fabriqués par Apple pour promouvoir sa nouvelle montre connectée sont certainement déjà tous prêts. Il en va de même pour les coques conçues par les tiers, qui sont souvent de bons indices.

Le leaker Sonny Dickson, assez peu actif dernièrement, mais s’étant montré fiable sur apple par le passé, a publié deux clichés montrant une coque de la future montre.

Un nouveau bouton en approche

Plus spécifiquement, le leaker précise qu’il s’agirait du modèle Pro. Et surprise, l’Apple Watch Series 8 Pro intègrerait un bouton supplémentaire situé à gauche de l’appareil.

Pour rappel, la version Pro de l’Apple Watch viserait les sportifs confirmés et autres amateurs de randonnées, trek et marathon. L’intégration d’un bouton supplémentaire devrait donc être liée de près ou de loin à l’activité sportive. On peut aussi penser à un bouton de raccourcis paramétrables permettant de lancer une application, mais cela ne ressemble pas nécessairement à la philosophie de Cupertino.

Pour rappel, l’Apple Watch Pro devrait également intégrer des matériaux jugés plus nobles, mais aussi plus solides. Une mesure de la température est aussi évoquée ainsi qu’une plus grande autonomie.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.