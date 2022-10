Sans le vouloir, Logitech trolle Apple avec son dernier accessoire

Alors que l'iPad 10 se dote d'un port USB-C, le stylet Logitech Crayon doté du même connecteur promet d'être bien plus pertinent que l'Apple Pencil 1 qui a besoin d'un adapteur Lightning pour se recharger.

L’iPad 10 a été fraîchement présenté. Le produit propose diverses nouveautés, mais la plus marquante est sans doute le passage à l’USB-C. Désormais, toutes les tablettes d’Apple embarquent ce connecteur que l’Union européenne va imposer comme port de charge universel à partir de 2024.

Toutefois, la transition d’Apple à l’USB-C connaît quelques heurts. En effet, l’iPad 10 est compatible avec l’Apple Pencil 1 qui, lui, se dote toujours d’un port Lightning. La marque vend donc, pour 10 euros, un adaptateur USB-C dédié au stylet. Il faudra utiliser ce dongle pour charger le Pencil et le coupler avec la tablette. C’est fâcheux.

Logitech Crayon vs Apple Pencil

Or, voilà qu’une solution a priori plus pertinente fait surface : le Logitech Crayon pour iPad. Cet accessoire se présente comme « un stylet numérique pour iPad, polyvalent et ultra-précis […] dans les apps compatibles avec l’Apple Pencil ». Surtout, il est doté d’un connecteur USB-C et il fonctionne, entre autres, avec l’iPad 10.

Ce Logitech Crayon évitera aux personnes désireuses d’acheter l’iPad 10 et d’en profiter avec un stylet de passer par un dongle peu accommodant. En outre, il coûte 79,95 euros, soit moins cher que l’Apple Pencil 1 affiché à 119 euros. Pour celles et ceux qui n’ont pas déjà de stylet, le choix semble assez facile à faire sur le papier.

Logitech ne cherche probablement pas à tacler volontairement Apple, mais la marque suisse propose ici un accessoire qui semble largement plus pertinent pour l’iPad 10 que l’Apple Pencil 1. En outre, ce Crayon est vendu directement sur l’Apple Store.

Enfin, rappelons qu’en plus de l’iPad 10, les iPad Pro M2 ont aussi été présentés, tout comme l’Apple TV 4K 2022.



