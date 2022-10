L’Apple Watch devient plus nomade pour télécharger des morceaux via Apple Music

Avec l'arrivée imminente de watchOS 9.1, Apple retire une limitation frustrante de ses Apple Watch. Elles ne seront bientôt plus contraintes d'être branchées à leur chargeur pour synchroniser des morceaux Apple Music depuis l'iPhone.

Marre de devoir raccorder votre Apple Watch à son chargeur pour qu’elle synchronise depuis l’iPhone vos morceaux Apple Music préférés ? Apple vous a visiblement entendu. Avec watchOS 9.1, actuellement disponible en version RC (Release Candidate), et donc proche de son déploiement à grande échelle, les montres connectées du géant de Cupertino sont maintenant en mesure de télécharger des morceaux Apple Music sans nécessairement être aimantées à leur station de recharge. Une seule condition requise : que la tocante soit bien connectée en Wi-Fi ou en cellulaire.

Notons que cette nouveauté, pratique sans être majeure, arrive cinq ans après le lancement de l’Apple Watch Series 3, premier modèle proposant la diffusion en continu de l’ensemble du catalogue Apple Music par le biais d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire.

watchOS 9.1 : d’autres nouveautés intéressantes ?

En marge de cette synchronisation des morceaux via Apple Music, watchOS 9.1 apporte quelques autres nouveautés plaisantes. Cette nouvelle version du système permet par exemple de prolonger l’autonomie de la batterie pendant certaines séances d’entraînement (marche, course et randonnée en extérieur principalement) avec l’Apple Watch SE 2, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra. Comment ? En réduisant simplement la périodicité des relevés de fréquence cardiaque et de GPS.

watchOS 9.1 prodigue également le support de Matter, une nouvelle norme pour les accessoires de maison intelligents dont la prise en charge avait été promise par Apple lors de la dernière WWDC. En parallèle, Apple explique avoir ajouté à watchOS 9.1 quelques correctifs pour améliorer la sécurité de ses Apple Watch.

Quant à la question du déploiement, disons qu’il ne reste pas longtemps à patienter avant de pouvoir installer watchOS 9.1. Cette version devrait être accessible sur les Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents à compter du 24 octobre prochain. Pour rappel, iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1, et macOS Ventura devraient également émerger en versions définitives le même jour.

