C’est confirmé, la 5G est beaucoup plus rapide sur les iPhone 14

Si vous avez l'impression que la 5G est plus rapide avec votre nouvel iPhone 14 Pro. Ce n'est pas qu'une impression, elle est beaucoup plus rapide que sur les anciens iPhone 13.

Lors de notre test des iPhone 14, dont l‘iPhone 14 Pro, j’avais été surpris de mesurer d’importantes évolutions des débits en 5G. Sans avoir des outils pour réaliser des comparaisons techniques, nous avions observé « des améliorations des débits en 5G, ainsi que de l’accroche réseau en général ».

Cette observation vient d’être confirmée par un spécialiste des tests de débits, Ookla qui édite l’application Speedtest. Le test a été réalisé avec Speedtest Intelligence. En examinant les données de certains pays durant les premières semaines après le lancement, ils ont pu confirmer que les iPhone 14 surpassent les iPhone 13 dans les tests de débits 5G.

Des débits beaucoup plus importants

L’étude montre que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, équipés de l’Apple A16 Bionic et du modem X65 de Qualcomm pour la 5G, sont beaucoup plus rapides que les modèles d’iPhone 13. Même avec l’iPhone 14, doté de la puce A15 Bionic, qui dispose du même modem 5G que l’iPhone 13 Pro, les performances sont plus élevées.

Ce n’est pas une petite évolution, on parle de débits descendants et entrants qui passe de 121 Mb/s sur un iPhone 13 Pro à 145 Mb/s sur un iPhone 14 Pro. Évidemment, ce sont des valeurs moyennes observées dans un échantillon de smartphones, et ce n’est pas un test technique avec un protocole identique. Néanmoins, ces données ont l’intérêt d’illustrer ce que l’on a pu observer de notre côté.

L’étude montre également que Samsung Galaxy Z Fold 4 fait moins bien que le Galaxy Z Fold 3. Ces différences de performances ne sont pas uniquement liées au modem utilisé, mais également à l’optimisation logicielle et l’intégration des antennes dans le châssis de l’appareil.

