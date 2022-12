D’étranges lignes sur les écrans d’iPhone 14 : ce n’est pas un problème matériel selon Apple

Plusieurs utilisateurs d'iPhone 14 rapportent le même problème : des lignes qui apparaissent sur l'écran lorsqu'on l'allume. Un souci qui ne se produit pas systématiquement, mais qui reste dérangeant. Selon Apple, il ne s'agit pas d'un problème matériel, mais logiciel : en théorie, une mise à jour d'iOS pourrait y mettre fin.

Bien que hauts de gamme et reconnus pour leur fiabilité, les iPhone ne sont pas des smartphones exempts de soucis techniques et les iPhone 14 non plus. 9to5Mac rapporte que plusieurs utilisateurs du dernier modèle d’iPhone, surtout de l’iPhone 14 Pro Max, ont voient des lignes hrizontales apparaître sur leur écran.

Des lignes blanches à l’allumage de l’écran

Sur Reddit comme sur Twitter, nombre d’internautes ont signalé le même problème. Lorsqu’ils sortent de veille ou allument leur téléphone, des lignes horizontales, de couleurs (vertes, blanches) et au nombre variés peuvent pointer le bout de leur nez. Certains n’ont ce problème que durant une seconde à l’allumage, d’autres plus longtemps.

Par exemple, 1LastOutlaw raconte qu’il a reçu récemment un iPhone 14 Pro Max : « J’ai remarqué que lorsque le téléphone se réveille, des lignes horizontales clignotent sur l’écran. Cela se produit de manière aléatoire, pas à chaque fois que le téléphone se réveille. Parfois, il s’agit d’une seule ligne, parfois de plusieurs ».

Ce n’est pas un problème technique selon Apple

Cette même personne poursuit en relatant sa visite dans un Apple Store : « Ils ont fait un diagnostic, et tout est redevenu normal (vert). Le technicien m’a dit qu’il n’y avait pas de problème avec le matériel, que cela devait être lié au logiciel. Il m’a dit de réinitialiser mon iPhone pour repartir à zéro et que cela pouvait régler le problème ». Pour autant, même après cette manipulation, le souci est toujours présent, avec iOS 16.2, dernière version du système d’exploitation des iPhone.

Le média 9to5Mac relaye d’autres histoires, comme celle d’un utilisateur qui a communiqué avec le support d’Apple : « Ils ont effectué des tests en prenant le numéro de série et ont confirmé que ce n’était pas un problème matériel ». Un membre du service d’assistance d’Apple a de plus indiqué que la marque était au courant du problème, qui serait dû aux pilotes : « une mise à jour devrait arriver bientôt ». En revanche, pour le moment, aucune solution viable n’est disponible, mais Apple est conscient de la complication logicielle.

Ce n’est pas le premier souci technique rencontré par les iPhone 14 : la détection d’accidents s’est déjà faite avoir par des montagnes russes, le support des cartes SIM a parfois pu mal fonctionner ou encore la connexion Wi-Fi pouvait se couper en veille. Des mises à jour logicielles ont pu corriger ces bugs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.