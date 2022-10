iPhone 14 : Apple reconnaît un bug impactant le support des cartes SIM

Apple a confirmé dans un mémo diffusé en interne la présence d'un bug d'iOS 16 impactant, sur les iPhone 14 et 14 Pro, le support des cartes SIM. Un patch devrait prochainement arriver.

Si les iPhone 14 américains se contentent désormais à 100 % de la technologie « dématérialisée » eSIM, iOS 16 semble pour sa part rencontrer des difficultés avec le support des cartes SIM traditionnelles, toujours exploitées par les modèles européens, notamment. On apprend de MacRumors qu’Apple a reconnu en interne la présence d’un bug affectant la prise en charge des cartes SIM, signalé par l’apparition d’un message pop-up « SIM not supported ». Apple précise par ailleurs qu’après l’apparition de ce message, l’iPhone peut entièrement se figer.

Pour l’instant, la firme conseille simplement aux utilisateurs affectés de maintenir leur iPhone à jour et d’attendre quelques minutes s’il affiche le message mentionné plus haut. Si cette mention ne disparaît pas, il est toutefois déconseillé de procéder à une réinitialisation complète de l’appareil. À la place, Apple suggère plutôt de passer par la case SAV, via le Genius Bar d’un Apple Store ou en se rendant chez un réparateur agréé.

Apple mène l’enquête…

Dans le mémo consulté par MacRumors, Apple explique mener l’enquête pour déterminer l’origine de ce bug pour le moins gênant. La firme précise néanmoins qu’il ne s’agit a priori pas d’un problème matériel, ce qui est encourageant. Dans le cas d’une défaillance strictement logicielle, une mise à jour ultérieure d’iOS 16 devrait permettre de régler ce souci de support SIM. Rapidement, espérons-le.

Notons que ce bug s’ajoute à la liste désormais assez copieuse de défaillances logicielles repérées depuis le déploiement à grande échelle d’iOS 16. Récemment, nous évoquions par exemple des soucis d’activation des iPhone 14 lors de leur configuration initiale, ainsi que des tremblements et bruits étranges émis par la caméra principale lorsqu’elle était utilisée par certaines applications, comme TikTok et Instagram. Ces deux problèmes ont toutefois été corrigés — assez vite — par Apple au travers des dernières mises à jour mineures d’iOS 16.0.

Rappelons par ailleurs qu’Apple travaille actuellement sur iOS 16.1. Disponible en bêta depuis quelques semaines, cette nouvelle version devrait être déployée à grande échelle fin octobre pour peaufiner la dernière itération d’iOS et en gommer les aspérités les plus gênantes.

