Les iPhone 14 et 14 Pro ont-ils l'eSIM, la compatibilité 5G, la charge sans fil ? Sont-ils étanches ? Peut-on y mettre un ou deux SIM ? On répond à toutes les questions concrètes.

Les iPhone 14 et 14 Pro représentent le summum smartphone haut de gamme à la Apple. Avec leurs nouveaux tarifs, ils se placent désormais en concurrence directe avec ce qui se fait de mieux sur Android, Samsung S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro, Vivo X80 Pro… Avant d’envisager l’achat d’un tel appareil, qui représente une somme non négligeable, il peut être de bon ton de faire le tour des petits détails qui comptent parfois énormément dans l’expérience d’un smartphone. C’est ce que nous vous proposons dans cet article : est-ce que les iPhone 14 sont compatibles double SIM, 5G ? Sont-ils étanches ? Compatibles eSIM ou encore microSD, ou même avec la charge sans fil ? On fait le point.

Dual SIM, eSIM, 5G…

On le sait, le haut de gamme est aujourd’hui largement passé à la connectivité 5G. En plus d’exploiter les bandes 5G classiquement exploitées par les opérateurs, ils intègrent en outre les bandes dites sub-6 GHz n78. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 sont aussi de mises.

En outre, si l’envie vous prendre d’intégrer deux SIM dans votre iPhone 14, vous pouvez oublier l’idée. Les quatre nouveaux téléphones d’Apple ne proposent qu’un seul emplacement à SIM. Si vous souhaitez toutefois intégrer un second numéro ou un second forfait, vous pouvez bien entendu recourir à l’eSIM. Notons d’ailleurs que les iPhone 14 et 14 Pro aux États-Unis n’intègrent même plus de tiroir à SIM mais se contente de l’eSIM.

Étanchéité, charge sans fil

Quand on met plus de 1000 euros dans un smartphone, on préfère s’assurer qu’il est un minimum robuste. Un élément en particulier peut poser un problème : l’eau. De ce côté, l’iPhone 14 est tranquille. Toutes ses variantes ont obtenu l’indice de protection le plus élevé d’IP 68. Celui-ci signifie qu’ils peuvent être immergés à une profondeur maximale de 6 mètres pendant une durée maximum de 30 minutes.

Dernier élément qui apporte une belle dose de confort au quotidien avec les bons accessoires, la charge sans fil est bien sûr de mise avec l’iPhone 14. Et justement, les accessoires vont être primordiaux pour savoir quelle vitesse de charge, vous obtiendrez. En charge sans fil classique Qi, vous pourrez monter jusqu’à 7,5 W. En MagSafe, la norme maison d’Apple, vous pourrez monter jusqu’à 15 W.

Maintenant que vous savez tout cela et si vous souhaitez vous procurer l’un de ces modèles, n’hésitez pas à regarder où acheter les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max au meilleur prix.



