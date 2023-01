Pas de quartier, Apple fait flamber le prix des changements de batterie sur l’iPhone

À compter du 1er mars prochain, Apple va revoir sérieusement à la hausse les tarifs appliqués pour le remplacement des batteries sur ses principaux appareils. Seuls les détenteurs d'iPhone 14 et les clients ayant opté pour un contrat AppleCare+ seront épargnés.

Si vous n’êtes plus sous garantie et que la batterie de votre iPhone, Mac ou iPad donne des signes de faiblesse, nous vous recommandons chaudement de la faire remplacer sans plus attendre. À partir du 1er mars 2023, Apple rehaussera en effet le prix des changements de batterie sur ses différents appareils. Et en l’occurrence la majoration est drastique : chaque intervention coûtera plusieurs dizaines d’euros de plus par rapport aux tarifs appliqués actuellement.

Hors garantie, comptez ainsi sur une hausse de 24 euros pour changer la batterie de n’importe quel iPhone (hormis l’iPhone 14). Comme le souligne BFMTech, installer une nouvelle batterie sur un iPhone X, 11, 12 ou 13 coûtera ainsi 99 euros en lieu et place des 75 euros réclamés jusqu’à fin février 2023 pour cette opération. Même démarche s’agissant des iPhone SE, 6, 7 ou 8, qui voient passer le prix de l’intervention de 55 à 79 euros.

Les contrats AppleCare+ vont devenir (fatalement) plus attrayants

Les mauvaises nouvelles s’étendent aussi au remplacement de batterie sur les iPad et Mac. Le montant de l’intervention augmente en effet de 40 euros pour les iPad Pro de 12,9 pouces (5e génération ou modèles plus anciens), iPad Pro de 11 pouces (3e génération ou modèles plus anciens), iPad Pro de 10,5 pouces, iPad Pro de 9,7 pouces, iPad mini (6e génération ou modèles plus anciens) et iPad Air (5e génération ou modèles plus anciens). Les utilisateurs concernés devront alors débourser 149 euros au lieu de 109 euros.

Concernant les Mac, l’addition grimpe de 36 euros pour les MacBook Air et de 60 euros pour les MacBook et MacBook Pro, rapporte BFM. On paiera alors 185 euros la réparation sur un MacBook Air, contre 289 euros sur un MacBook ou MacBook Pro. Notez par contre que les utilisateurs disposant d’un contrat AppleCare+ sont épargnés par cette hausse des prix. Le remplacement de batterie fait en effet partie de l’extension de garantie d’Apple.

Cette révision tarifaire annoncée par Apple sur les remplacements de batterie s’inscrit quoi qu’il en soit dans un contexte de hausse globale des prix observés chez la marque, particulièrement en France et en Europe. Récemment, la firme revoyait ainsi à la hausse le prix de ses applications dans toute la zone euro, tandis qu’une révision tarifaire silencieuse et pourtant galopante s’est faite cet automne sur de nombreux produits en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.