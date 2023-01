Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces profiteraient enfin du Wi-Fi 6E

Apple a déposé un nouveau produit auprès des autorités canadiennes : il pourrait s'agir d'un des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces qui pourraient être annoncés aujourd'hui même. Les doutes se font de moins en moins grands autour des prochains ordinateurs portables de la marque.

Ce mardi 17 janvier, de nouveaux produits Apple pourraient être annoncés, si l’on en croit les informations de différents médias. Tout porte à croire qu’il s’agisse des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. L’étau se resserre autour d’Apple puisque MacRumors indique qu’un MacBook Pro « non commercialisé avec l’identifiant de modèle A2779 dans une base de données réglementaire canadienne le 11 janvier » est apparu, relayant Wade Penner sur Twitter. Une information que le média a confirmée « de manière indépendante ».

Un nouveau MacBook Pro déposé par Apple

L’apparition d’un ordinateur portable d’Apple dans les listes des dépôts d’équipements radio au Canada « fait clairement référence à un ordinateur portable portant la marque « MacBook Pro » », rapporte MacRumors.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Il pourrait s’agir d’un des prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M2 Pro et M2 Max, si l’on en croit les rumeurs autour de ces machines d’Apple. Dans ce dépôt légal, on apprend que ces futurs modèles prendraient en charge le Wi-Fi 6E et la bande de 6 GHz. De quoi gagner en bande passante pour avoir des vitesses de téléchargement meilleures et une latence plus faible. À l’heure actuelle, les MacBook Pro ne prennent en charge que le Wi-Fi 6, avec les bandes 2,4 et 5 GHz.

Du côté du design, on ne devrait pas observer de changement. Ce qui changerait considérablement, c’est le mode d’annonce des ordinateurs. Historiquement, tous les modèles avec les puces Silicon d’Apple ont été présentés dans une conférence. S’ils sont bien annoncés aujourd’hui, ce serait par le biais d’un communiqué de presse uniquement. L’absence de changement de design expliquerait en revanche cette méthode de présentation.

