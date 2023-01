HomePod mini : la petite enceinte accessible d’Apple serait là pour durer

Selon le journaliste Mark Gurman, Apple n'aurait pas prévu de renouveler sa petite enceinte de sitôt, même après le lancement du nouveau HomePod 2.

La semaine dernière, Apple a fait le plein de nouveaux produits, sans tambour ni trompette. Après avoir présenté ses nouveaux processeurs M2 Pro et M2 Max — suivis des nouveaux MacBook Pro et Mac mini — le constructeur américain a également levé le voile sur sa nouvelle enceinte connectée, le HomePod de deuxième génération.

Ce lundi, le journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, est justement revenu dans sa newsletter, Power On, sur les projets d’Apple en matière d’enceintes connectées. Ainsi, si la firme a finalement renouvelé le HomePod, plus de cinq ans après son lancement initial, et deux ans après avoir retiré le premier modèle des ventes, la firme semble se contenter de la version « mini » actuellement en vente. En effet, selon le journaliste américain, Apple n’aurait pas pour projet de renouveler son HomePod mini et se contenterait encore pour plusieurs années du modèle lancé initialement en 2020 :

Après le lancement du nouveau HomePod de grande taille, de nombreux utilisateurs ont commencé à se demander si le modèle mini aurait droit à une nouvelle version. Actuellement, je ne crois pas qu’Apple travaille activement sur un tel produit. Le nouveau HomePod n’intègre aucune fonction majeure qui n’est pas déjà dans le modèle mini à 109 euros, donc il n’y a aucune raison évidente de mettre ce modèle à niveau. Bien sûr, il serait bien de profiter de plus de couleurs, d’un prix plus accessible, d’un meilleur son et de meilleurs microphones, mais les vraies améliorations auront besoin de se faire en arrière-plan — avec Siri et l’intégration de l’app.

Un HomePod mini au rapport qualité-prix toujours très intéressant

Mark Gurman est l’un des journalistes les mieux informés sur les projets d’Apple. S’il indique n’avoir eu vent d’aucune nouvelle version du HomePod mini, il y a effectivement de fortes chances que l’enceinte de petit format ne soit pas renouvelée de sitôt.

Comme le rappelle Mark Gurman, la raison pour laquelle Apple avait initialement supprimé le premier HomePod de la vente était son faible succès commercial. Un faible succès qui s’expliquait en grande partie par la concurrence apportée par le HomePod mini, proposé à 109 euros, contre 350 pour le deuxième HomePod. Il y a de fortes chances pour que ce rapport qualité-prix soit toujours à l’avantage du petit modèle face au HomePod 2, même si la nouvelle version propose désormais davantage de fonctions similaires à celles du HomePod mini. On peut notamment citer le capteur de température l’audio stéréo et Dolby Atmos ou la reconnaissance de certains sons.

Si Apple compte prolonger la durée de vie de son HomePod mini, cela devrait donc passer essentiellement par des mises à jour logicielles, comme l’activation du capteur de température qui devrait être déployée dans les prochains mois.

