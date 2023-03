Apple préparerait déjà de nouveaux AirPods Pro, plus adaptés aux utilisateurs Android

Selon les informations de Ming-Chi Kuo, Apple pourrait lancer, avant cet automne, de nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit. La principale nouveauté serait cependant assez minime puisqu'il s'agirait de proposer un boîtier avec connectique USB-C.

Alors qu’Apple a lancé sa dernière paire d’écouteurs sans fil haut de gamme, les AirPods Pro 2, en fin d’année dernière, il semble que le constructeur travaille d’ores et déjà sur une nouvelle paire. Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, la firme pourrait en effet lancer dès la fin de l’année une nouvelle version des AirPods Pro 2 avec une nouvelle connectique.

Dans un tweet publié vendredi 24 mars, l’analyste du cabinet TF International Securities indique en effet savoir qu’il est « probable qu’une version USB-C des AirPods Pro 2 soit prévue pour le deuxième ou le troisième trimestre 2023 ». Ming-Chi kuo précise cependant qu’Apple n’aurait aucun projet pour changer de connectique sur ses deux paires d’écouteurs plus accessibles, les AirPods 2 et les AirPods 3.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.

我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023