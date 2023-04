iPhone 15 Pro : un aperçu plus détaillé que jamais grâce à ces nouvelles images

Le site 9to5Mac partage de nouveaux rendus de l'iPhone 15 Pro montrant encore plus précisément le design que devrait avoir le futur smartphone.

Alors que les rumeurs autour des futurs iPhone 15 se multiplient, l’iPhone 15 Pro avaient eu droit à des rendus 3D le montrant sous plusieurs angles. Ce même modèle a une nouvelle fois droit au même traitement, toujours de la part du site spécialisé 9to5Mac. Le média partage cette fois-ci des images plus travaillées encore.

Il est précisé que les nouveaux rendus s’appuient sur différentes sources dont notamment le leaker réputé Max Weinbach. 9to5Mac présente ainsi ces images comme étant le meilleur aperçu jusqu’ici de l’iPhone 15 Pro.

Rendu de l'iPhone 15 Pro d'Apple // Source : 9to5Mac

Un bloc photo très protubérant pour l’iPhone 15 Pro

C’est donc l’occasion de voir de plus près le châssis en titane pour se nipper d’un air plus premium et robuste. Les visuels permettent aussi de mieux se rendre compte du subtil changement au niveau des bords qui deviennent un tantinet plus arrondis que par le passé pour modifier la sensation à la prise en main. Les images pointent aussi du doigt la protubérance plus marqué du bloc photo à l’arrière. Chaque caméra serait plus de deux fois plus protubérante que sur l’iPhone 14 Pro.

Rendu de l'iPhone 15 Pro d'Apple // Source : 9to5Mac

Il se murmure qu’Apple supprimerait tous les boutons mécaniques pour miser à fond sur des touches avec retour haptique. Cela concernerait même le petit bouton coulissant présent depuis 2007 et qui sert à passer l’iPhone en silencieux.

Sur les rendus de 9to5Mac, on peut apercevoir à quoi ressembleraient les nouvelles touches sur le côté de l’iPhone 15 Pro. Sur la tranche du bas, c’est bien un port USB-C que l’on voit sur l’iPhone.

En façade, il est bon de noter que l’iPhone 15 Pro réduirait encore les bordures autour de son écran pour que celles-ci ne s’étalent que sur 1,55 mm de largeur.

Du reste, il faudrait s’attendre à la mise en avant d’un nouveau coloris rouge intense en plus de trois autres modèles ; blanc, noir, doré. Enfin, côté dimensions, on aurait droit à un smartphone de 146,47 x 70,46 x 8,24 mm. Ce serait un peu plus petit et moins large que son prédécesseur, mais plus épais.

