À quelques heures de la keynote, Apple est prêt à dévoiler son casque de réalité mixte

Apple a fait construire de nouvelles zones sur son campus pour l'organisation de sa WWDC particulièrement attendue cette année.

Nous sommes à quelques heures de l’ouverture de la WWDC 2023, la conférence qui doit être la plus importante de l’histoire récente d’Apple, notamment en raison de la présentation de son premier casque de réalité mixte. Dans la dernière ligne droite, les rumeurs se multiplient autour des annonces attendues : iOS 17, watchOS 10, le fameux casque et même quelques nouveaux Mac.

Du côté d’Apple on prépare le campus à recevoir les journalistes et influenceurs du monde entier pour accompagner la conférence.

Le journaliste Mark Gurman pour Bloomberg a mis en lumière deux changements apportés à l’Apple Park, le grand campus d’Apple en Californie. Apple a fait fabriquer deux bâtiments blancs supplémentaires pour l’occasion en périphérie de son campus. Le premier, sur la droite de la photo aérienne ci-dessus, devrait accueillir la presse pour la conférence. Pas question de faire la présentation en plein air cette année. Peut-être que les démos sur scène exigent un meilleur contrôle de l’environnement ?

– Apple has built a large structure on the Apple Park campus to provide controlled hands-on demos of the device to some attendees and media at the conference. The company has set up an area at the basketball courts near its employee fitness center. Apple is also planning future… https://t.co/4DlYVGlGzq

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023